Развернулись в воздухе. Летевшему в Сочи самолету пришлось возвращаться в Шереметьево из-за поломки

Летевший в Сочи самолет вернулся в аэропорт Шереметьево. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В аэропорту Сочи не приземлится летевший из Москвы самолет. Ему пришлось вернуться назад из-за поломки. О том, что летательное средство уже возвращается, стало известно из сообщений экстренных служб.

«Пассажирский Boeing 737, летевший в Сочи, возвращается в Шереметьево из-за поломки системы кондиционирования», - сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Пассажирам рейса Москва — Сочи не пришлось долго находиться в воздухе. Они вернулись назад в считанные минуты после того, как стало известно о неполадках.

«Летевший в Сочи Boeing, возвращавшийся в Шереметьево из-за неполадок, благополучно приземлился», - сообщили в экстренных службах.

Ну а тем временем пока одни туристы не могут добраться до курортов Краснодарского края, другие нежатся под яркими лучами южного солнца. Тем более, что аномальное турецкое пекло отступило с территории края и находиться под солнце стало чуть комфортнее. 23 августа температура воздуха не превысит +33 градусов.

«Над территорией Кубани сохраняется антициклон. Осадков в крае снова не ожидается. А вот ветры в атмосфере развернутся на северные румбы, и будут поставлять более прохладные воздушные массы. Столбики на термометрах постепенно опустятся вниз», - сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.

В четверг, 24 августа на Кубани также не ожидается никаких осадков. Днем воздух также прогреется до 33 градусов.