Халупу снесли, баннеров больше не будет. В центре Краснодара рядом с кладбищем идет строительство торгового центра

Активные работы начались в конце прошлой недели. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Привычный для многих краснодарцев ландшафт на улице Северной рядом с «Галереей» поменялся. Полуразрушенное здание, которое годами закрывали баннерами, разобрали, на его месте установлен металлический забор. За ним кипит строительство. На пятачке между Вечным огнем и Всесвятским кладбищем возводят торговый центр.

- Концепцию объекта согласовали на заседании рабочей группы в департаменте по архитектуре и градостроительству Краснодарского края. Также проектные решения фасадов были согласованы управлением государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края, - рассказали в администрации города.

Территория, на которой вырастет очередной торговый центр из белой плитки, находится в частной собственности. Разрешение на строительство выдано в мае 2022 года. Как заверили в мэрии Краснодара, застройщик предоставил все необходимые документы.

Торговый центр у кладбища начнет свою работу в сентябре 2025 года.