Огнем уничтожены машины и 61 гараж. Пожар в Майкопе нанес собственникам ущерб на 100 млн рублей

От гаражей остались стены с кучами пепла

22 августа в Майкопе вспыхнул мощный пожар. Предварительно, от жары загорелась сухая трава, затем огонь быстро перебросился на гаражный кооператив.

«Сообщение о возгорании поступило в 14:07. Площадь пожара достигала 600 квадратных метров. Горела сухая растительность», - сообщали в ГУ МЧС России по Адыгее.

За два часа площадь пожара увеличилась почти в четыре раза. Общая площадь возгорания, по данным спасателей, составила 2300 квадратных метров, и сухая трава полыхала на 1300 квадратных метрах, а гаражный комплекс огонь уничтожил на 1000 квадратах.

«В 18:55 объявлена ликвидация открытого горения», - отметили в республиканском МЧС.

После этого пожарные еще час проливали тлеющие участки, чтобы не допустить повторного возгорания. Всего на борьбу с огнем у спасателей ушло шесть часов.

Огнеборцы добавили, что отстояли 55 боксов, спасли пять машин и один мотоцикл. Мэр города Евгений Митрофанов поблагодарил пожарных за слаженную работу и оперативные действия.

При этом местные жители, в частности те, кто остался без имущества, считают, что можно было обойтись «малой кровью», выбери пожарные другую тактику.

«Накануне был сильный ветер, все раздувал. Мы кричали пожарным, что нужны еще расчеты, чтобы тушить резину между горящей травой и гаражами. Но на нее никто сразу не обратил внимание. А в итоге именно шины стали причиной активного распространения огня на гаражный кооператив. Там резина была выстроена в ряд забором с человеческий рост. Столб огня перекинулся на крыши и все вспыхнуло, как спичка», - рассказал один из собственников Андрей.

Пожар в Майкопе нанес собственникам ущерб больше чем на 100 млн рублей. Владельцы использовали помещения, как склады для хранения товара, который продавали неподалеку на рынке.

«Люди не успели спасти имущество, их не пускали. Сначала одна машина приехала, только через несколько часов подключились вторая и третья, все равно этого было недостаточно, шланги не могли подключить к гидрантам, все как-то неорганизованно. У нас сгорело два гаража с книжной продукцией. Все залито водой и испорчено копотью. Точную сумму сейчас сложно подсчитать, но точно более 7 млн рублей. У знакомой в гараже хранились медикаменты, ничего не осталось, потеряла 2,5 млн рублей», - поделился владелец уничтоженного огнем помещения Максим.

Гаражи застрахованы ни у кого не были. Сейчас владельцы пытаются понять, с кого взыскивать огромные потери.

«По предварительным данным, сгорел 61 гараж: везде пострадали крыша, рольставни и другое имущество. Полностью сгорели три машины, три морозильных камеры, - сообщили в администрации гаражного кооператива.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Важно провести проверку и зафиксировать факт сгорания, получить акт от пожарных о сгоревшем имуществе. Установить, в результате чьих действий или бездействий произошел пожар и причинен ущерб собственникам. После того как станет известно, в чьей собственности находится земельный участок, где вспыхнул пожар, ставить вопрос либо о компенсации ущерба, либо о возбуждении уголовного дела», - разъяснил «КП»-Кубань» адвокат Алексей Иванов.