Насекомым вход запрещен: выбираем верное средство защиты дома от вредителей

Фото: пресс-служба «Арнест»

Бытовые насекомые, к которым относятся тараканы, мухи, комары, блохи, муравьи, клопы, моль и прочие подобные паразиты, не только доставляют неудобство человеку, но и способны нанести вред его здоровью и имуществу. Как же избавить свое жилье от таких непрошеных «гостей» и создать защиту от их повторного появления?

Не только неудобство

Люди часто сталкиваются с нежелательными насекомыми. Чего только стоят тараканы, которые появляются, казалось бы, ниоткуда, быстро размножаются и тяжело выводятся. Эти рыжие и усатые не просто бегают по нашим стенам и шкафам, полным посуды и продуктов, но и являются переносчиками достаточно серьезных инфекций.

Не менее «приятно» присутствие в доме моли, портящей продукты и вещи, а также блох и клопов, укусы которых болезненны и опасны. А назойливые мухи и комары, которые преследуют и в квартире, и на улице?

Бороться с этими мелкими вредителями непросто. Вся надежда лишь на современные средства борьбы с насекомыми. Но как выбрать именно тот продукт, который и от насекомых избавит максимально быстро, и защиту создаст от их повторного появления? Можно, конечно, экспериментировать с разными средствами, но гораздо эффективнее будет положиться на опыт людей, которые уже столкнулись с такой проблемой и благополучно ее решили.

Главное предпочтение — безопасный универсальный аэрозоль

Такой опыт отображен в исследовании Фонда «Социум», который изучил предпочтения потребителей. Выяснилось, что всех интересуют одни и те же вопросы: долгосрочный эффект, безопасность для человека и животных, универсальность средства в борьбе с разными видами насекомых, приятный запах или его полное отсутствие (*Фонд «Социум», «Рыночные позиции и отношение к бренду «Дихлофос НЕО» среди целевой аудитории РФ, март-апрель 2023 г., размер выборки-400 респондентов.)

Всем этим требованиям отвечает средство «Дихлофос НЕО», которое и заняло первое место в рейтинге по опросам граждан.

Фото: пресс-служба «Арнест»

Безопасно, эффективно, универсально

Такая популярность «Дихлофоса НЕО» — неслучайна. Почему именно это средство?

Оно обладает высокоэффективной формулой из трёх ядов, а также усилителя пиперонилбутоксида. При этом, при использовании аэрозоля нет резкого неприятного запаха, в том числе – запаха спирта. После применения «Дихлофос НЕО» создает защитный барьер, который позволяет избежать повторного появления насекомых. К тому же средство удобно в использовании: достаточно распылить аэрозоль в необходимых зонах, а после проветрить помещение.

Качеству «Дихлофоса НЕО» можно смело доверять: производители аэрозоля более 50 лет специализируются на производстве подобных товаров. Продукция изготавливается на заводах «Арнест» и «Аэрозоль Новомосковск», которые находятся в Ставропольском крае и Тульской области.

Сегодня «Дихлофос НЕО» является незаменимым в домашнем хозяйстве универсальным средством для борьбы со всеми видами бытовых насекомых: мухами, комарами, тараканами, муравьями, бабочками моли, клопами, блохами, москитами, осами и другими. Удивительно, но одного аэрозоля достаточно, чтобы справиться со всей этой командой!

Фото: пресс-служба «Арнест»

При высокой эффективности, “Дихлофос НЕО” безопасен для человека и животных при соблюдении способа применения и мер предосторожности, указанных на упаковке. После использования аэрозоля достаточно проветрить комнату и протереть поверхности, чтобы продолжить заниматься привычными домашними делами.

Продукт доступен не только в формате аэрозоля, но и в виде геля и приманок от ползающих насекомых, а также лент от мух. Такое разнообразие позволяет выбрать наиболее удобный и эффективный вариант защиты дома или дачи от насекомых.

*Мухи, тараканы, муравьи, комары, москиты, осы, блохи, клопы, бабочки моли

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