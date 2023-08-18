В Тимашевске за 5 лет построили более 30 километров тротуаров

Фото: пресс-служба администрации Тимашевска

Мэр Тимашевска Николай Панин рассказал о строительстве тротуаров и дорог, благоустройстве пляжа и сквера по улице Дзержинского, а также о новой зеленой зоне, которая появится в следующем году.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ И ТРОТУАРОВ

- За пять лет мы построили больше 30 километров тротуаров в Тимашевске. Это больше половины расстояния до Краснодара. Сейчас же мы вышли на новый уровень. Если раньше они были 1,8 метра в ширину, то теперь 2,1 метра, - отметил глава города.

Сначала тротуары строились по одной стороне улицы. Теперь же, когда основная часть работы выполнена, тротуары начинают прокладывать по второй стороне. Николай Панин отметил, что его мнение, которое, кстати, совпадает с мнением жителей города, - нужно убрать людей с дорог. Это вопрос безопасности.

- Все началось с того, что мы начали тянуть тротуары из микрорайонов в центр города. После этого начали отдельно благоустраивать микрорайоны. Потом приступили к исправлению мелких ошибок. Например, пешеходный переход есть, а подхода к нему нет. И так далее, - добавил мэр.

Отдельная история с дорогами. Например, сейчас за средства края идет масштабная работа по улице Космонавтов. Будет расширена проезжая часть, проложены тротуар и ливневка, установлены шумовые экраны, а также обустроены удобные съезды к домам.

Всего же в городе за пять лет построили и отремонтировали больше 10 километров дорог.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА

В конце прошлого года на берегу реки Кирпили построили пляж, площадь которого составляет 15 тысяч квадратных метров.

- Пляж стал настоящим местом притяжения не только для жителей города, но и всего района. Я знаю, что приезжают из окрестных станиц и поселков. Созданы все условия для комфортного отдыха. Есть душ, парковки, станция сап-бордов, вышка спасателей, магазин, медицинский кабинет, детская площадка, площадка для игровых видов спорта, зона с тренажерами. На пляже всегда много людей. Но, как оказалось, места маловато, - пояснил Николай Панин. - Одно расстройство — все ломают. Даже не ломают, а крушат. И делается это с такой ненавистью. Зачем, почему… Я никак не могу понять, в голове не укладывается.

Кроме того, в прошлом году открыли сквер по улице Дзержинского. Раньше на этом месте был пустырь. Теперь же современная зеленая зона. Ее местные жители выбрали во время голосования по региональной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Сейчас разрабатывается проектно-сметная документацию по строительству зеленой зоны в микрорайоне Южном, где также есть небольшое свободное пространство. Жители проголосовали за проект в голосовании в этом году. Новый парк появится там в 2024-м. Он будет строиться по той же программе, по которой строился пляж и сквер на улице Дзержинского.