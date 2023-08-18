На замену водопровода и канализации в Тимашевске направят почти 90 млн рублей

Фото: пресс-служба администрации Тимашевска

Этот год в Тимашевске главой города Николаем Паниным объявлен Годом коммуналки. В частности, планируется приступить к масштабному проекту по строительству и реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения.

ГОД КОММУНАЛКИ

Главное направление работы — замена водопроводных и канализационных сетей, отметил Николай Панин.

- У нас есть большой и дорогостоящий проект по проведению водопровода по дну реки в микрорайоне Садовод. Первый этап — это подготовка, объем которой составляет 10 млн рублей. Основной этап работы планируется провести в следующем году. На эти цели направим порядка 76 млн рублей, эти средства нам выделяет край благодаря вниманию к нашим проблемам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и министра ТЭК и ЖКХ края Андрея Прошунина, - уточнил мэр Тимашевска.

Помимо этого, сейчас ведется замена проблемных участков теплотрассы в микрорайонах Садовод и Индустриальный. Если не сделать этого сейчас, то зимой с высокой долей вероятности можно будет столкнуться с регулярными коммунальными авариями, пояснил мэр.

- Еще один важный момент — строительство более трех километров ливневой канализации. Сделали все как положено. И она уже доказала свою эффективность. Если бы такие сильные дожди прошли в городе еще несколько лет назад, какие были этим летом, то пришлось бы сутки откачивать воду с улиц и придомовых территорий. Всего же с 1 июня к нам поступила только одна заявка — вода зашла к жителю во двор, - сообщил Николай Панин.

Параллельно ресурсоснабжающие организации реализуют свои инвестиционные программы, то есть ремонтируют или меняют сети электро-, водоснабжения, а также водоотведения за свой счет.

Что касается электроснабжения, то сети действительно испытывают серьезную нагрузку, что в том числе приводит к аварийным отключениям. В связи с этим городские власти обращались к местными жителям с просьбой снизить электропотребление.

НОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

- Самая большая победа для нас — замена уличного освещения. Поменяли около 4,5 тысячи фонарей по всему городу. Теперь город освещен, что очень важно, так как это, прежде всего, безопасность. Еще хочу отметить строительство тротуаров. Что касается болевых точек, то это водоснабжение и водоотведение. Над решением этих проблем мы сейчас как раз активно работаем, - уточнил глава Тимашевска.

Еще одна победа в активе — решение проблемы с мусором. Все контейнерные площадки были завалены. Сейчас же ситуация в городе обстоит иначе. Были куплены бункеры для крупногабаритного мусора, которые установили около некоторых контейнерных площадок. А также частично обновили парк спецтехники.

- Результат — чистые улицы. А еще лесополосы. Да, мы их чистим, но туда фактически перестали вывозить отходы. И все благодаря тому, что дали людям возможность выкидывать отходы в «лодки». Хочешь, чтобы было чисто, — думай головой, - сказал Николай Панин.