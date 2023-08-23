Толпы народов и теплейшее море. Обстановка на пляжах Краснодарского края в разгар августа

В Анапе туристы заполонили пляжи. Фото: t.me/makovozovy

В последнюю неделю календарного лета на побережье Краснодарского края съехались толпы туристов. Отдыхающих много на всех черноморских курортах, но особенно большое количество людей приехали в Анапу.

«В Анапе функционирует больше 1,5 тысячи объектов размещения. Единовременно на курорте пребывает 170,8 тысячи человек. Средняя заполняемость отелей составляет более 99%», - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Отдыхающие не только заполонили почти все отели курорта. Они также выходят на городские пляжи, чтобы провести последние деньки своего отпуска, лежа на золотом песке под ярким южным солнцем. Тем более что температура моря и воздуха наконец-то достигла комфортных значений. На территории всего края спала аномальная турецкая жара, а в Анапе после резкого похолодания море снова прогрелось.

«Температура воды в Черном море у берегов Анапы на 9:00 23 августа составляет +26 градусов. Такие же значения и в Новороссийске. Чуть теплее водичка будет в Геленджике, Туапсе и Сочи. Там столбики термометров в воде достигнут +28 градусов», - уточнили Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Кроме того, в этом году в Анапе зафиксировали небывалое количество туристов.

«Всего на курорте с начала года отдохнуло более 3,6 миллиона человек. По отношению к показателям 2022 года рост составил 19%», - рассказали в пресс-службе мэрии Анапы.