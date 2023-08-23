Десятки погребенных людей и золотые украшения. На Кубани нашли крупное захоронение тысячелетней давности

Золотые предметы - главная ценность кургана в Усть-Лабинском районе. Фото: управление госохраны объектов культурного наследия Кубани

Кладезь с древностями с тысячелетней историей раскопали в Усть-Лабинском районе. Работы на кургане «Новолабинский 1» ведут уже 17 лет. И каждый год ученые находят все новые артефакты, которые рассказывают о жизни первых поселенцев Кубани. По мнению археологов, на этой территории во второй половине III – началом II вв. до н.э. образовалось крупное захоронение.

На кургане найдено 60 захоронений. Фото: управление госохраны объектов культурного наследия Кубани

Всего найдено 60 погребений. На центральном им удалось найти останки десятков людей вместе с лошадьми. В то время вместе с усопшими земле предавали их ценные вещи. Поэтому в древних могилах под толщей грунта хранилось золото и доспехи.

- Среди погребального инвентаря обнаружены деталь бронзового шлема, большое количество горгонейонов – бронзовых талисманов с лицом Медузы Горгоны, - рассказали в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края.

Золотая пластина, пролежавшая под землей несколько тысячелетий. Фото: управление госохраны объектов культурного наследия Кубани

Но на этом находки не закончились. Редкими артефактами погребения стали крупная золотая пластина с изображением грифонов и покрытая таким же ценным металлом уздечная бляха с изображением лошадей. По всей видимости, здесь был захоронен богатый воин.

- Найденные объекты позволили предположить, что данное погребение принадлежало знатному человеку, - отметили в ведомстве.

Еще одним сокровищем из древнего мира стали керамические изделия. Их обычно находят под землей в большом количестве. Но эти находки малоазийского производства, что свидетельствует о широких торговых связях жителей древнего мира разных регионов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Раскопки в Крымском районе на берегу реки Псыж также принесли немало открытий для истории. Здесь 13 веков назад раскинулось большое поселение. Оно сильно пострадало от времени и деятельности человека – вода подмывала берег, а в воды войны здесь проходили сражения.

Средневековый городок раскопали на берегу реки. Фото: управление госохраны объектов культурного наследия Кубани

Тем не менее археологам удалось по крупицам собрать образ средневекового городка.

- В результате исследований были обнаружены следы построек, очагов и ям. Среди найденных объектов имеется керамическая и лепная посуда различного предназначения, пряслица и фрагменты металлических изделий, - отметили в региональном Управлении госохраны.