В Ейске из-за аномальной жары сломалась холодильная установка ледовой арены

Жара вывела из строя оборудование ейской ледовой арены. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ейске аномальная жара стала причиной поломки холодильной установки в городском дворце спорта. Вышло из строя оборудование, необходимое для создания ледового покрытия на арене «Снежинка».

«21 августа при температуре воздуха 37*С началось таяние льда на ледовой арене «Снежинка». Один из контуров холодильной установки ушел в ошибку и не запустился. Холодильная установка работала на 2-м контуре , но при высоких внешних температурах таяние льда продолжилось. Все попытки обслуживающей организации запустить 1-й контур не увенчались успехом, в результате чего отключился и 2-й контур», - сообщил глава администрации Ейского района Роман Бублик.

Специалисты осмотрели установку и вынесли решение о том, ее дальнейшая эксплуатация невозможна. Также из-за отсутствия на российском рынке комплектующих невозможен и ремонт оборудования.

«В настоящее время идет подготовка ПСД по замене холодильного оборудования. Получены коммерческие предложения», - уточнили в пресс-службе администрации Ейского района.

Тренировочный процесс продолжается в зале. Пока нет льда на арене, спортсмены проводят занятия по общей физической, специальной физической и теоретической подготовке. Также, временно дети будут заниматься на ледовой арене станицы Кущевской. Транспорт для поездок на тренировки предоставит администрация Ейского района.