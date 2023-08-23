В «Дендрарии» Сочи арбористы ищут больные деревья

Осмотр деревьев проводят на высоте. Фото: t.me/npsochi_official

В сочинском «Дендрарии» сейчас началась важная пора –мониторинг по выявлению аварийных деревьев. Для этой очень ответственной работы из Москвы на берег Черного моря прилетели специалисты редкой профессии – арбористы. Для деревьев это что-то вроде докторов.

«Арбористы приехали в парк, чтобы помочь убрать «сложные» деревья. Проведя своего рода «медицинский осмотр» был выявлен ряд деревьев, которые уже «отжили свое». Так, был повален сухостойный болотный кипарис в Австралийском отделе», - рассказали в пресс-службе национального парка Сочи.

Сразу же проводят спил аварийных веток. Фото: t.me/npsochi_official

Древесные «хирурги» с помощью альпинистского снаряжения осмотрели все деревья парка буквально от корешков до верхушки. Внешние повреждения коры и стволов определяли на глаз, а вот для выявления скрытых заболеваний и диагностики состояния дерева использовали акустический томограф и резистограф.

Древоводы внимательно осматривают "пациентов". Фото: t.me/npsochi_official

В основном, дендрологи нацелены на то, чтобы вылечить и сохранить «пациента». Например, дубу-старожилу, который растет в районе подвесного моста, потребовалось удаление трех сухих массивных веток и омолаживающая процедура по обрезке оставшихся ветвей. А вот сухой возрастной граб в Кавказском отделе спасти уже не удастся. Специалисты приняли решение о спиле дерева.

Такие растения уже нес спасти. Фото: t.me/npsochi_official

«Если такие деревья или их части упадут, они могут нанести ущерб окружающему имуществу и повредить здоровье людей. Чтобы предотвратить возникновение подобных ситуаций, в дендропарке сейчас проводятся масштабные работы по удалению аварийных деревьев», - уточнили в нацпарке. – «Это необходимая мера, которая способствует сохранению безопасности посетителей и повышению эстетичности территории парка».

Деревья становятся аварийными из-за разгула стихии или различных заболеваний. Поломанные корни или опасный наклон ствола – практически как смертный приговор. Оставить такое растение, значит подвергнуть опасности жизни посетителей парка. А за теми же деревьями, которые могут и дальше радовать своим видом – сотрудники парка будут тщательно и бережно ухаживать до полного их «выздоровления».