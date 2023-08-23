Алена Шишкова прошла круги ада дочери Татьяны Догилевой из-за тяжелой болезни

Алена Шишкова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алена Шишкова всколыхнула общественность. Вице-мисс России-2012, бывшая возлюбленная Тимати и мать его дочери Алисы рассказала, что уже несколько лет сражается со страшной болезнью. Алена сообщила, что у нее булимия и анорексия, сообщает kp.ru.

«Многие популярные люди прошлись своими «сапогами» по моему скромному лицу. Бесконечные фото «до и после» гуляли... Проблема действительно была. И давно. Точнее две. И называются они булимия и анорексия. Восемь лет я потратила на их решение», - сообщила она.

Фото: соцсети.

Именно расстройство пищевого поведения и привело к тому, что на некоторых фотоснимках нежная красавица представала с одутловатым лицом. Девушку обвиняли в злоупотреблении услуг пластических хирургов.

«Мой случай не совсем типичный. Увы, я много лет «возвращала» еду не потому, что боялась лишнего веса (я очень хотела поправиться!). А потому, что еда и жидкость вызывали к утру отеки. А на утро съемки, а я не довольна своим лицом. И я стала «возвращать» еду, а потом еще и пить мочегонные таблетки, без них почки сами уже не работали совсем. Только бы не иметь отечное лицо утром», - цитирует kp.ru.Шишкову.

На сленге больных анорексией «возвращать еду» - это вызывать рвотные позывы, чтобы избавиться от пищи в желудке. Постепенно организм Алены начал сам отторгать все, что она съела. У нее начались эндокринные нарушения.

Так девушка выглядела 10 лет назад. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Иногда казалось, что я справилась, но потом снова рецидивы. И все только усугублялось», - продолжала исповедь девушка.

Алена Шишкова осознавала тяжесть ситуации. Она посещала медиков, проходила курсы лечения по набору веса в разных клиниках и санаториях, сдавала анализы, принимала лекарства для набора веса. Но весной 2023 года ее состояние стало критическим.

«При росте 176 сантиметров я весила 45 килограммов. Я уже падала в обмороки, у меня были судороги, я в основном, только лежала», - поведала она.

В итоге молодая женщина была вынуждена обратиться в психиатрическую клинику. В Центре изучения расстройств пищевого поведения Алена провела 2,5 месяца. За это время она смогла набрать 15 килограммов и буквально «перезапустить» организм.

«В центре пробыла 2,5 месяца на парентеральном питании (ежедневные капельницы) и в постоянном контакте с лечащим врачом... Кроме того, мой стол был выстроен особым способом - меня постепенно готовили к интуитивному питанию, без каких-либо внутренних запретов или наоборот излишеств. Пройдя полный курс, я вернулась в обычную жизнь. Врачам удалось побороть мою зависимость к мочегонным препаратам», - добавила Алена.

Фото: соцсети.

Алена – не единственная медийная личность, столкнувшаяся с этим серьезным заболеванием. Не побоялась рассказать о расстройстве пищевого поведения и дочь актрисы Татьяны Догилевой. Катю в школе дразнили и обзывали из-за лишнего веса. В итоге девочка возненавидела себя и стала худеть.

«Я знала, что дома никого нет, поэтому включала телевизор (один на один с собой есть я не могла). Запихивала в себя все и бежала в ванную вызывать рвоту», - рассказывала Екатерина Ланн.

Татьяна Догилева с дочерью Екатериной. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В результате девушка смогла похудеть с 67 кг до 40. Но по словам родственников, он нее остались кожа и кости, рассказывает kp.ru.

«Мама берет яйцо, встает на колени и просит: «Катя, пожалуйста, ешь», - вспоминала Догилева-младшая. – «Но анорексия казалась мне вышестоящей инстанцией. Я прямо так и говорила: «Не могу есть, потому что предам этим Ану». Мы в сообществе так ее называли - Ана. И носили красные браслеты - в поддержку своей анорексии».

Только врачи смогли вернуть Екатерину к полноценной жизни. Дочь актрисы Татьяны Догилевой и сатирика Михаила Мишина также стала актрисой и снялась в большом количестве кинокартин.