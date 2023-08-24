За жизнь боролись 20 дней. Московский прокурор умер после падения с лошади на отдыхе в Адыгее

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Умер московский прокурор Анзор Меретуков. За его жизнь врачи боролись на протяжении 20 дней, но все тщетно. 22 августа медики сообщили родным о его смерти.

В начале августа Меретуков приехал в Адыгею к родственникам. Во время отпуска он решил прокатиться на лошади и неудачно упал - получил серьезную травму головы, из-за которой и скончался. Отметим, что у погибшего остались жена и дети.

Должность прокурора Южного административного округа Москвы Анзор Меретуков занимал в течение трех лет.

Соболезнования родным выразил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

«Трагически погиб наш земляк. Анзор Меретуков был человеком большого сердца, добрым, отзывчивым, справедливым и мудрым. Его призванием было служить людям. Он всегда достигал поставленных целей. Меретуков, несмотря на то, что работал в Москве, всегда сохранял любовь к своей малой Родине, родному дому, землякам, был неравнодушен к чужому горю и готов был протянуть руку помощи. Он оставил после себя много добрых дел. Приношу соболезнования родным и близким Анзора Аслановича», - написал в соцсетях Кумпилов.

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