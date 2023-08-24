Зарождение смерча сняли на видео жители Туапсе

Смерч продержался несколько минут и растворился Фото: кадр из видео

Изнуряющая жара пока не отпускает Краснодарский край. Столбики термометров все еще держатся на отметках ближе к +40. А спасатели напоминают о том, что в регионе сохраняется высокая пожароопасность.

Несмотря на жаркую погоду, жителей и туристов порадовали прогнозом, который слегка «остудит» пекло. Местами в регионе пройдут небольшие дожди. А порывы ветра усилятся.

Так, утром 24 августа небо слегка заволокло серыми тучами в Туапсе. А на горизонте жители и отдыхающие заметили смерч. Зарождение воронки успели заснять на видео.

Небольшой вихрь закружился вдалеке от жилых построек. Смерч продержался совсем немного и, к счастью, не успел дойти к людям. Уже через несколько минут воронка моментально растворилась в воздухе.

К слову, очень серьезных прогнозов о непогоде и опасных природных явлениях синоптики пока не дают. Небольшие осадки обещают в предгорных и горных районах. Жару в крае слегка «успокоит» ветер северных направлений.

«24 августа синоптическая ситуация над регионом изменится мало. Антициклон все еще оказывает влияние на погоду и ограждает Кубань от долгожданных обильных дождей, однако ветер северных направлений принесет прохладу. Кратковременные дожди и грозы сегодня возможны лишь в горных и предгорных районах», – сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.