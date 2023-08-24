Роман Костомаров будет выходить на лед в Сочи до 30 сентября

Звезды фигурного катания - на арене ледового дворца «Айсберг» в Сочи Фото: Олег УМАРОВ

До 30 сентября звезды фигурного катания - на арене Ледового дворца «Айсберг» в Сочи. Сюда Илья Авербух привез свое новое шоу «Письма любви». Его премьера прошла 22 августа. Тогда же после тяжелой болезни и ампутации стоп на лед впервые вышел Роман Костомаров. О том, что легендарный фигурист появится в «Айсберге», в программе шоу заявлено не было. Для зрителей появление Костомарова стало большим сюрпризом. Зал взорвался овациями, когда вышел спортсмен. Костомаров поблагодарил зрителей за поддержку и пожелал всем здоровья.

Звезды фигурного катания - на арене ледового дворца «Айсберг» в Сочи Фото: Олег УМАРОВ

Что же до самого шоу «Письма любви» - то это совершенно новая программа Ильи Авербуха.

- На льду - чемпионы разных лет. Ну и юные дарования, - рассказал сайту «КП»-Кубань» Илья Авербух. - В нашем коллективе появляются новые звезды, и мне очень приятно их открывать. «Письма любви» — постановка о нас с вами, о том, что нас объединяет, делает сильнее и добрее. О любви к детям, к родным и близким, к нашей стране.

Звезды фигурного катания - на арене ледового дворца «Айсберг» в Сочи Фото: Олег УМАРОВ

И уже на льду олимпийские чемпионы продемонстрировали невероятное мастерство и артистизм, словно перенося зрителей в другой мир. В программе шоу - олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионы мира Оксана Домнина и Максим Шабалин, а также действующие спортсмены — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда и многие другие.

- Я растение, цветок, кустарник, фикус, как хотите называйте. У меня руки - это цветок, и это та задумка, которая мне даже по ночам снилась, и я подумала, что это гениально, и это срочно нужно сделать. Художник по костюмам Елена Бобкова проделала огромную работу по костюму, сделала невероятную диадему, как я ее крепила, вы бы видели. Перчатки — это отдельный шедевр, каждый пальчик — это лепесток, и это настолько красиво. Я довольна, - рассказала о своем амплуа в шоу Ильи Авербуха Евгения Медведева.

Звезды фигурного катания - на арене ледового дворца «Айсберг» в Сочи Фото: Олег УМАРОВ

В программе шоу также выступление ледовых акробатов, взмывающих над ареной. А еще зрителя ждут яркие спецэффекты и уникальные световые решения.

- Я действительно поражен, как спорт и искусство могут настолько гармонично сочетаться. Видеть фигуристов, которые уже стали легендами, это было настоящее путешествие в мир эмоций и вдохновения, - поделился впечатлением зритель шоу Максим.

Звезды фигурного катания - на арене ледового дворца «Айсберг» в Сочи Фото: Олег УМАРОВ

Кстати, до 30 сентября на льду будет появляться и Роман Костомаров. Это задумка автора шоу. По сюжету «Писем любви» последний номер исполняет жена фигуриста Оксана Домнина. Когда она заканчивает кататься, выходит Роман Костомаров и обнимает супругу. В руках у Оксаны Домниной - письмо, которое по сюжету шоу наконец-то дошло до своего адресата – Романа Костомарова.

- Вернуться на лед - это было наше совместное с Романом решение, - пояснила сайту «КП»-Кубань» Оксана Домнина. – И я очень рада, что вся наша семья здесь, на льду в Сочи. Это больше счастье, что мы вместе.

Звезды фигурного катания - на арене ледового дворца «Айсберг» в Сочи Фото: Олег УМАРОВ

- В прошлом году во время выступлений наших фигуристов в Сочи мы оставили в фойе специальный контейнер, в который зрители могли положить свои письма, - рассказал Илья Авербух. – Именно эти письма и стали основой для номеров нового шоу. «Письма любви» — это истории и судьбы людей. Каждый номер — мини-рассказ о любви, о важных вещах, которые являются точкой опоры для каждого человека. Любовь вне времени и пространства. Чувства, эмоции, переживания. Для зрителей это будет прекрасное путешествие по различным эпохам и местам, по тайным уголкам души.