Стоп, машина: Где в Сочи нельзя кататься на самокатах

Полицейские, депутаты и чиновники вышли на улицы Сочи с проверкой

С 1 марта самокаты отнесены к транспортным средствам. И те, кто ими пользуются, с этой даты должны соблюдать правила дорожного движения. А именно - не превышать скорость выше 25 км/ч, пропускать пешеходов, а на переходах - везти самокат, а не ехать на нем.

В Сочи за этим тщательно следят. Когда были внесены поправки в закон, в городе запретили ездить на самокатах по 23 участкам. В местах массового скопления пешеходов установили дорожные знаки 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено».

А полиция вместе с представителями администрации и депутатами Городского собрания стали выходить с рейдами. В рамках партийного проекта «Безопасные дороги» проверяют, как самокатчики исполняют закон и не мешают ли они пешеходам на курорте.

Инспекция на пешеходной улице

Очередная проверка на днях прошла в Центральном районе. В ней приняли участие сотрудники УВД Сочи, департамента транспорта и дорожного хозяйства, районной администрации и депутаты Горсобрания.

- Ситуация с самокатами в нашем городе напряженная, но находится на постоянном контроле и у администрации Сочи и депутатов Городского собрания, - пояснил депутат Горсобрания Сочи Павел Афанасьев. - По поручению главы города Алексея Копайгородского введены дополнительные мероприятия по улучшению ситуации, определены схемы дислокации мест, где возможно предоставлять услуги по прокату самокатов, а также определены улицы, парки, скверы, где запрещено передвижение на самокатах. Нарушение данных правил несет административную ответственность. Мы считаем, что исполнение этих правил, а также контроль и проведение таких рейдовых мероприятий поможет нам снизить аварийность на дорогах, дисциплинирует всех, а также снизит травматизм на улицах.

Депутат Городского собрания Сочи Павел Афанасьев вместе с полицией проинспектировал улицы курорта

С инспекцией проверяющие вышли на главную пешеходную улицу Сочи Навагинскую. Рейд решили провести в шесть вечера, когда горожане и гости курорта выходят на прогулку. В начале улицы установлены знаки о том, что движение самокатов запрещено. Но на них тут мало кто обращает внимание. Сразу же чуть ли не под знаком полицейские остановили подростка на арендованном самокате. Он гнал через толпу гуляющих по улице людей.

- Здесь стоит знак, что кататься на самокате по Навагинской запрещено, - обратился к парню полицейский и указал на него.

- А я и не знал, - оправдывался мальчишка.

Дальше с ним уже проводила работу сотрудница отдела по делам несовершеннолетних сочинского УВД. Стражи порядка составили административный протокол. Теперь родители подростка будут оштрафованы на 800 рублей.

Сам мальчик пообещал больше не кататься в местах, где это запрещено, и обращать внимание на знаки.

Не успели полицейские оформить протокол, как новые нарушители, парень с девушкой на личном самокате рассекали по улице. Их остановили, и им тоже прочитали лекцию о правилах дорожного движения и выписали административный штраф.

- Я часто гуляю по этой улице со своим 7-летним сыном, знаете, тут постоянно носятся на этих самокатах, - подошла к проверяющим женщина в белой шляпе и начала жаловаться на «гонщиков». - Ладно, есть такие самокатчики, которые сигналят и предупреждают об обгоне, но есть и такие, что просто несутся сломя голову. Как-то даже чуть не сбил моего ребенка. Поэтому очень хорошо, что вы проводите такие рейды в городе, нам, пешеходам, будет спокойнее.

Беседа с каждым

Всего за час проведения рейда были выявлены десятки нарушений. Причем в большинстве своем на знаки не обращали внимания подростки. Они просто неслись на самокатах по тротуарам. С каждым группа контроля проводила беседу и объясняла правила.

- А мне никто и не говорил, что тут нельзя ездить, про правила эти я не знал, - сказал один из нарушителей - мальчик лет 14. - Но теперь буду знать, спасибо вам, что все рассказали. И извините меня, я так больше не буду.

Не все в городе обращают внимания на запрещающие знаки

- По центру лучше ходить пешком, - говорит житель Сочи Артур. - Я сам люблю погонять на самокате. Обычно цепляю его на «Мелодии», где работаю. Но двигаюсь пешком, самокат рядом веду. А в том месте, где на нем уже можно ездить, сажусь и еду домой до Лысой горы. То есть использую его как капсулу передвижения, но все же предпочитаю ходить пешком. Думаю правильно, что здесь появились знаки, потому что много молодых людей раньше тут гоняли на самокатах, мешали прохожим. Были даже случаи, когда наезжали на них.

- Пользователь должен знать правила дорожного движения, что в приоритете всегда пешеход, в случае если интенсивность движения пешеходов достаточно высокая, необходимо спешиться с электросамоката и пройти этот участок пешком, - отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вячеслав Бауэр.

БУДЬ В КУРСЕ

Где в Сочи нельзя гонять на СИМ

23 участка на курорте закрыты для самокатов

Это значит, что здесь нельзя кататься на них. И эти места предусмотрены только для пешеходов:

ул. Навагинская;

Кооперативный сквер;

Набережная «Приморская»;

Парк «Ривьера»;

Морской порт Сочи;

Комсомольский сквер;

Набережная Дагомыс;

Набережная в Лазаревском;

Сквер Бестужева;

Сквер памятника «Три солдата»;

Набережная в районе

р. Псезуапсе;

Набережная в мкр-не Лоо;

Набережная в мкр-не Вардане;

Набережная в пгт. Дагомыс;

Набережная, пляж «Цирк»;

Парк им. Фрунзе;

Набережная, ж/д вокзал Адлер;

Набережная, пляж «Огонек-3»;

Набережная, пляж «Огонек-2»;

Набережная, пляж «Лазурь» (бывший «Огонек-1»);

Набережная, пляж «Чайка-1»;

Набережная, пляж «Чайка-2»;

Набережная, пляж «Жемчужина Сочи».

Дословно

«Надо убирать самокаты с пешеходных зон. И если хотят проехаться - пусть используют велодорожки. Потому что самокаты - очень небезопасны для пешеходов. Неприятных случаев, когда самокатчики наезжали на гуляющих, огромное количество. Считаю, что федеральный закон надо ужесточать».

(Дмитрий МИРЯНОВ,

председатель территориального общественного

самоуправления микрорайона Центральный.)

ВАЖНО!

По поручению главы Сочи в настоящее время ведется работа по формированию списка территорий, где дополнительно планируется ввести ограничения для передвижения на электросамокатах. При определении перечня будут учтены пожелания граждан и опыт других муниципалитетов по регулированию использования СИМ в местах массового скопления людей.

КОНКРЕТНО

Нарушители - несовершеннолетние

В ходе рейда были проверены 24 пользователя средств индивидуальной мобильности (СИМ). Четверо из них привлечены к административной ответственности.

Нарушения в основном касаются проезда двух и более человек, если конструкция СИМ не предусматривает провоз пассажиров, а также использование средств индивидуальной мобильности лицами младше 14 лет без сопровождения взрослых.