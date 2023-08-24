Фиг-вам за 18 тысяч. Популярного блогера шокировали цены на отдых на Юге России

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Основной сезон на курортах Краснодарского края близится к концу. Он завершится уже через неделю – в конце августа. Но впереди еще бархатный. По прогнозам синоптиков, он продлится до середины октября.

Большая часть туристов отдыхают в Анапе, Геленджике и Сочи. Но есть на Кубани и другие курорты, как Широкая балка. Это в 20 минутах езды от Новороссийска.

Туристов там меньше, зато полно пляжей. Туда рванул блогер «Папа с Юге». Это канал на 167 тысяч человек. Его создатели рассказывают о семейных буднях, а ролики появляются практически каждый день.

Одно из последних посвящено отдыху в Широкой балке. Сюда мужчина рванул с семьей. Но не рассчитал, что сезон – в разгаре. Поэтому найти парковки очень сложно. Хотя с задачей мужчина справился.

«Вода объективно на пять с минусом, дно не понравилось, заходить неудобно», – заявил мужчина.

Но больше мужчину удивили цены на курорте: часовой прокат гидроцикла и номер в отеле. За первый просили 4,5 тысяч, за второй – 18. При размещении двух взрослых и детей. Без ребятни – два раза дешевле.

«Это что за дичь вообще? 18 тысяч – президентский люкс что ли в этом глэмпинге (небольшие домики на природе)?», – задавался вопросом мужчина.

За эти деньги мужчине обещали домик с кроватями, кондиционером и ванной комнатой. Не было только холодильника. При этом стены в глэмпинге сделаны из ткани.

Как стало известно «КП» – Кубань», отдых мужчины пришелся на пиковые нагрузки на местные отели.

«Единовременно в гостиницах Новороссийске находилось порядка девяти тысяч туристов, в том числе 2851», – в Широкой балке – сообщили в мэрии Новороссийска.

Добавим, что в этом году курорт планирует принять около 1,5 туристов.