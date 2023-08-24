Взял карабин и пошел палить по прохожим: На Кубани передали в суд дело мужчины, устроившего стрельбу после развода с женой

Мужчина открыл стрельбу у местного торгового центра

В Крымске завершили расследование стрельбы, во время которой погибли четыре человека. Уголовное дело передали в суд, сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.

Напомним, трагедия произошла в центре Крымска 24 ноября 2022 года. Как установило следствие, 66-летний мужчина в 2018 году развелся с женой. В тот день состоялся очередной суд. Супруги делили имущество. Мужчина конфликтовал с бывшей женой и их сыном по этому поводу.

На очередном заседании суд отказал в удовлетворении исков, которые ранее подал обвиняемый. Выйдя из зала, мужчина взял охотничий карабин, боеприпасы и поехал к дому бывшей жены и сына.

«Увидев 65-летнюю бывшую супругу в районе торгового центра «Славянский» на улице Синева в городе Крымске, обвиняемый попытался произвести выстрелы в нее, но не смог выстрелить в связи с отсутствием должных навыков, намотанной на оружие ткани и вмешательства случайного прохожего, который подставил подножку нападавшему во время его преследования женщины», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

У ТЦ в это время стояли трое мужчин – 69, 61 и 26 лет. Стрелявший начал палить из карабина по ним. Раздалось не менее шести выстрелов. Первый пострадавший скончался на месте. Второй мужчина 5 декабря умер в больнице. Третий потерпевший успел спрятаться за автомобилем, когда началась стрельба.

После этого открывший стрельбу мужчина приехал к многоэтажке на улице Комарова. Здесь и жили его бывшая жена с сыном. Вооруженный мужчина зашел в офис на первом этаже здания, в котором работали родственники и близкие знакомые его зятя.

Несколько человек в офисе смогли спастись Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

«В помещении офиса злоумышленник из ружья совершил убийство 39-летнего сотрудника и 53-летнего мужа одной из сотрудниц фирмы, произведя не менее 7 выстрелов. Затем он прошел в соседнее офисное помещение, где с целью убийства находившихся в нем 41, 52 и 58-летних сотрудниц произвел в них еще не менее 6 выстрелов», – рассказали в ведомстве.

Во время стрельбы женщины спрятались за мебелью, а потом выбежали из офиса. Сам стрелявший вышел на улицу и увидел на балконе 35-летнего сына и направил на него карабин. Но тот успел забежать в квартиру.

Погибли четыре человека Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Мужчина продолжил стрелять, но уже в припаркованные авто. Затем он сел в свою машину и покончил с собой.

Мужчина начал стрелять по припаркованным машинам Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Следователи допросили несколько десятков свидетелей, провели более 20 судебных медицинских, генетических, баллистических, химических, товароведческих, посмертную психолого-психиатрическую и других судебных экспертизы.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – уточнили в ведомстве.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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