В Краснодаре 27 сентября пройдет футбольный турнир среди курьеров и водителей

Футбольный турнир в Краснодаре организовали сервисы Яндекса для своих партнеров — курьеров, водителей, сборщиков заказов, кладовщиков. Победитель поедет в Екатеринбург на суперфинал. Соревноваться с краснодарцами будут лидеры аналогичных команд Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода.

Игрокам из других регионов Яндекс оплатит проживание в этом городе. Тренировки начались в июле, их посетили порядка 600 партнеров. Готовиться и собирать команды помогали профессиональные тренеры и кураторы.

Матчи проходят пять на пять без ограничения числа замен. На трибунах игроки ждут зрителей — вход свободный: приглашают родных и друзей. Турнир в Краснодаре состоится 27 сентября. Судейством займутся арбитры уровня официальных городских соревнований и выше. Среди участников суперфинала разыграют кубки, медали и призы. Отметят лучших нападающих, защитников и вратарей.