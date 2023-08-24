Убивший пенсионерку из-за 15 тыс рублей житель Адыгеи отказался от показаний

Мужчина зарезал пенсионерку одним ударом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Майкопского района обвиняют в тяжелом преступлении. По данным СУ СКР по Адыгее, 29-летний житель станицы Абадзехской одним ударом ножа в шею зарезал 70-летнюю местную жительницу. Подозреваемый был лично знаком с жертвой, так как накануне проводил хозяйственные работы по найму и остался недоволен оплатой своих услуг.

«По данным следствия, в ночь на 29 мая 29-летний мужчина через металлические ворота зашел во двор. В одной из хозяйственных построек взял нож, после чего через незапертую дверь проник в домовладение пенсионерки. Пройдя в одну из жилых комнат, и обнаружив пенсионерку, стоящей к нему спиной, он нанес ей один удар ножом в область шеи, от которого наступила ее смерть», - уточнили следователи следственного отдела по Майкопскому району СУ СКР по Адыгее.

Затем злоумышленник обыскал жилище пожилой женщины и нашел в шкафу 15 тысяч рублей. Пытаясь замести следы преступления, мужчина выбросил в колодец с водой нож и мобильный телефон убитой, после чего ушел.

Мертвую родственницу нашли близкие бабушки. Они сразу сообщили в полицию, которые быстро смогли установить личность причастного к убийству. В ходе допроса молодой человек сначала признался в содеянном и подробно описал как зарезал жертву, но затем изменил показания.

«В качестве подозреваемого мужчина признал вину в совершении инкриминируемого ему деяния, в ходе проверки показаний на месте подробно описал механизм нанесения потерпевшей повреждений. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище)», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Уголовное дело направлено с обвинительным заключением прокуратурой района в суд для рассмотрения