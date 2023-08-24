В Сочи во время пожара на мансарде жилого дома выгорели семь квартиры

Очаг возгорания по предварительным данным находился на мансардном этаже. Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Сочи спасатели приступили к разбору и проливке конструкций мансардного этажа пострадавшего от пожара четырехэтажного дома по улице Новороссийское шоссе. Пожарным предстоит убедиться, что все жильцы сгоревших квартир спаслись и находятся в безопасности.

«В 17:34 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по адресу Новороссийское шоссе в Хостинском районе курорта. В 17:35 к месту вызова направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона», - рассказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Дарья Диюнова.

Прибыв на место, спасатели установили, что огонь вспыхнул в одной из квартир на мансардном этаже, а затем распространился на площади 450 кв.м. Незамедлительно подав стволы на тушение, пожарные приступил к эвакуации жильцов четырехэтажки.

«Тушение осложняется плотной застройкой и высокой горючей загрузкой, так при строительстве дома были использованы деревянные конструкции. Необходимо было не дать огню перекинуться на соседние здания», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Из 37 квартир горящего дома вывели 60 жильцов.

«Всем оказывается вся необходимая помощь, при необходимости будут предоставлены пункты временного размещения», - прокомментировали в пресс-службе администрации Сочи.

В 18:59 спасатели сообщили о локализации пожара на площади 550 кв.м. В 20:07 огонь был полностью ликвидирован. Распространения огня на соседние дома удалось избежать. Всего к тушению пожара привлекалось 58 человек и 21 единица техники.

В результате пожара было повреждено семь квартир. Сейчас 16 человек, которые остались без жилья, временно размещены в гостинице.