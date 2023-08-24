Житель Ставрополя лишился 480 тысяч рублей при покупке грузовика в Адыгее

С заявлением о дистанционном мошенничестве обратился 28-летний житель города Ставрополя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Адыгеи разыскивают мошенника, который одним разом обманул сразу двух человек. Житель Ставрополя планировал купить грузовой автомобиль. Он нашел привлекательное предложение на сайте бесплатных объявлений. За свежую машину с небольшим пробегом владелец просил всего 600 тысяч рублей. Такую низкую стоимость мужчина обосновал срочностью продажи. Нужно было всего лишь приехать за ней в Адыгею.

«Изучив технические характеристики продаваемого автомобиля, потерпевший пришел к выводу, что обозначенная стоимость 600 тысяч рублей – цена явно заниженная. Такой ценник автор объявления объяснил необходимостью срочной продажи», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Предвкушая удачную сделку ставрополец засобирался в дорогу. В Адыгее его должен был встретить посредник продавца. Мол, он покажет машину вживую. После владелец снова связался с покупателем и даже согласился на торг. В конечном счете, мужчины сошлись на 480 тысячах рублей и деньги ушли на счет предполагаемого продавца.

«Однако, получить желаемый транспорт потерпевший так и не смог. Получатель денег перестал выходить на связь. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось: денежные средства обманутый покупатель перевел мошеннику, который разместил в сети Интернет ложное объявление о продаже», - сообщили полицейские.

Оказалось, что автомобиль на самом деле стоит 1,7 млн рублей, а показывал его не «посредник», а настоящий владелец, также введенный в заблуждение телефонным мошенником. Чтобы осуществить обман, аферист взял чужие фотографии и организовал встречу покупателя и продавца.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции организованы проверочные мероприятия. Следствием решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».