Сказочные принцессы, скачки и праздник народных обычаев. Что посетить на Кубани в выходные

Посетите с детьми лекцию о любимых принцессах.

Сказочные принцессы: от Василисы Прекрасной до Барби

В это воскресенье в Центре событий "Мега Адыгеи-Кубань" пройдет увлекательное мероприятие для детей. На нем маленькие любители книг смогут детально рассмотреть образы любимых принцесс из самых известных сказок и мультиков.

«Во время лекции ребята ответят на вопросы: какими качествами должна обладать сказочная героиня? Почему во всех сказках принцессу надо спасать? И чем русские народные героини похожи на современных принцесс?» - сообщили организаторы лекции.

Вход на мероприятие будет абсолютно бесплатным. Чтобы попасть на обсуждение, никакой предварительной регистрации не требуется.

День дружбы народов на ипподроме

На краснодарском ипподроме в субботу пройдет масштабное семейное мероприятие. В 12-й скаковой день можно хорошо провести время большой компанией, с детьми или друзьями.

«В программе дня организовано девять скачек. Для самых маленьких посетителей праздника будет работать детская площадка с аниматорами. На территории откроют хэндмейд-выставку с возможностью покупки эксклюзивных авторских работ», - рассказали на ипподроме.

Также гости мероприятия смогут ощутить себя в роли наездников и самостоятельно прокатиться на лошади. Для этого нужно предварительно записаться на урок верховой езды. Стоимость занятия начинается от 950 рублей за 30 минут. А для тех, кто устанет от активностей и захочет спокойно отдохнуть, будет открыт ресторан под открытым небом.

Вход на мероприятие детям до 6 лет бесплатный.

Праздник кубанских обычаев

В туристическом комплексе казачьей станицы «Атамань» в субботу снова пройдет очень интересное и вкусное мероприятие. Там отметят краевой праздник обычаев и кухни народов Кубани «За общим столом».

«В этот день Атамань будет угощать блюдами различных национальностей, которые населяют Кубань. Гостей комплекса ждут интересные экскурсы о традициях и обычаях этносов, проживающих в Краснодарском крае», - поделились в туристическом комплексе.

Кроме того, туристы смогут посетить ремесленные и декоративные мастер-классы от умельцев Кубани. Также посмотрят на интерактивно-познавательную программу «Большая страна» и смогут услышать задушевные казачьи песни.