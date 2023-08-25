Боец СВО задержал диверсанта, а многодетная мать собирает гумпомощь военным: Знакомим с новыми героями премии «Настоящие люди»

Продолжаем принимать заявки

«Комсомольская правда» - Краснодар» продолжает принимать заявки на премию «Настоящие люди». В конкурсе участвуют все, кто своими силами приближает Россию к победе. Новыми номинантами стали участник СВО Руслан - он сейчас защищает Россию на спецоперации, и многодетная мама Светлана Кучина - приближает победу в тылу.

Поймал шпиона в зоне СВО

Руслан из станицы Старовеличковской - боец со стажем. В первый раз он ушел добровольцем в составе казачьего отряда в марте 2022 года. Вместе с товарищами оборонял Красный Лиман, а в октябре вернулся домой к жене и детям.

Руслан

За время службы ему удалось разработать план по аресту шпиона.

- Мы стояли в одном населенном пункте. Там на электросамокате ездил дедушка лет 60. Оказалось, сдавал наши позиции противнику, а потом по нам били из артиллерии, - говорит Руслан. - Он как-то стал кричать в магазине, что у него дома в подвале миномет есть. Пришлось проверить. Так и вышло.

В доме пожилого человека действительно хранилось оружие. Мужчина также признался в том, что передавал секретные данные ВСУ.

- Мы сдали его в штаб, чтобы он больше не совершал таких действий, - рассказывает доброволец.

Кстати, Руслан подписал уже второй контракт с Минобороны и ушел на передовую еще на год.

За отвагу и поимку диверсанта Руслана выдвинули на премию «Настоящие люди».

Многодетная мама с большой душой

Двор дома Светланы Кучиной больше года назад стал точкой сбора и перевалочным пунктом для помощи бойцам СВО.

- Светлана - руководитель волонтерской группы «Своих не бросаем». С самого начала СВО она помогает бойцам, госпиталям, привозит им лекарства, одежду, масксети, еду. Пять тонн гумпомощи еженедельно! Эта женщина всегда готова прийти на помощь безвозмездно, человек с большой душой, - рассказывают про волонтера местные жители.

Светлана Кучина

Сама Светлана - мастер по изготовлению мягкой мебели, у нее семейный бизнес.

- С пандемии занимаюсь волонтерской деятельностью. Моя поддержка - семья, всегда рядом муж и трое детей, - говорит Светлана Кучина.

БУДЬ В КУРСЕ

Как принять участие в акции

Заявки участников премии принимаются до 29 октября 2023 года. На сайте «КП» голосование пройдет с 30 октября по 15 ноября 2023 года. В конце ноября в эфире радио «КП» - Краснодар» мы подведем итоги премии, наградим победителей и номинантов.

Стать участником акции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Уже традиционная премия «Настоящие люди» стала хорошим показателем внимания нашего общества к неравнодушным и ответственным людям, для которых интересы страны и ее граждан - не пустой звук. И очень важно, что в этом году темой премии стала Специальная военная операция и ее герои. Союз армян России Краснодарского края, ставший генеральным партнером присуждения премии «Настоящие люди» в 2023 году, считает, что все номинанты, претендующие на получение премии, независимо от того, трудятся они в мирных условиях или с оружием в руках отстаивают интересы страны на передовой, достойны носить звание настоящих людей. Каждый из них является Человеком и Гражданином с большой буквы».

Камо Айрапетян, председатель Регионального отделения «Союз армян России» Краснодарского края.