Илья Чикаев Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре выбрали нового архитектора. Им стал Илья Чикаев. До назначения на должность он руководил отделом территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства мэрии.

Биография главного архитектора Краснодара Ильи Чикаева

Илья Чикаев родился в 1991 году. Уже в 2011 году он начал трудиться в коммерческих проектных организациях. А на муниципальную службу заступил в 2015 году. Тогда Илья Чикаев работал ведущим специалистом отдела городской среды департамента архитектуры и градостроительства Краснодара.

Спустя два года он окончил архитектурно-строительный факультет КубГАУ им. И. Т. Трубилина. А позже получил степень магистра по специальности «Строительство».

Илья Чикаев состоит в Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России». Одновременно с муниципальной службой Илья Чикаев учится в аспирантуре Академии архитектуры и искусства Южного Федерального Университета. Новый архитектор Краснодара занимается научно-исследовательской деятельностью. Диссертация на соискание ученой степени кандидата архитектуры посвящена исследованию формирования фасадных решений.

Известно, что Илья Чикаев работал в творческом коллективе над проектом реконструкция Дворца бракосочетаний «Екатерининский зал» в Краснодаре.

«За его плечами — большой опыт работы в архитектурной сфере именно в городской администрации. Уверен, благодаря его энергичности и желанию развивать облик краевой столицы родятся свежие идеи и проекты», – сказал директор департамента архитектуры и градостроительства мэрии Краснодара Василий Домрин.

Новый архитектор города начинает работу уже 25 августа.

Напомним, ранее должность архитектора Краснодара занимал Артем Саламатин. Его назначили в марте 2022 года. Артем Саламатин уволился по собственному желанию, так как перешел на новую работу.