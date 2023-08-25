Образовательный кредит: платим за обучение сейчас, а возвращаем заем после получения диплома

Новый учебный год вот-вот стартует Фото: Архив "КП"

Новый учебный год вот-вот стартует. К занятиям приступят не только школьники, но и студенты ссузов и вузов. Некоторым ребятам посчастливилось поступить на «бюджет», другим же предстоит платить за обучение. Тем студентам, у которых нет возможности внести собственные средства, на помощь приходят банки и их целевые кредиты на образование с господдержкой. Благодаря этим программам можно получить сниженный процент по кредиту и удобный график его погашения.

Рассказываем на примере банка РКНБ, входящего в группу ВТБ, как воспользоваться таким вариантом.

Выгодные условия

Банк предоставляет кредит на получение высшего или среднего профессионального образования всего под 3% годовых. Такая низкая процентная ставка возможна благодаря программе господдержки - остальную часть процентов оплачивает государство. Размер кредита варьируется от 10 тысяч до пяти миллионов рублей, при этом он не может превышать стоимость обучения. Оформить заем можно сразу на весь период обучения, на год или же семестр.

Но низкая процентная ставка – это не все преимущества целевого кредита на обучение. Еще один важный плюс – срок кредитования и график платежей.

Срок займа состоит из двух частей. Первый – льготный период, который действует во время обучения и девять месяцев после его завершения (для трудоустройства дипломированного специалиста). Во время этого периода ежемесячные платежи идут на погашение начисленных процентов.

Через 9 месяцев после окончания учёбы начинается период погашения основного долга. Его срок – от 3 месяцев до 15 лет. При этом имеется возможность досрочного погашения займа.

Запутались в графике и размере платежей? На самом деле все просто. Вы можете сделать расчет самостоятельно. Для этого достаточно зайти в онлайн-калькулятор кредита на сайте РНКБ, заполнить простую форму и смотреть, сколько при ваших вводных вы будете платить по кредиту в разные периоды.

Например, при стоимости обучения 100 000 рублей в год ваш ежемесячный платёж в первый год обучения составит 100 рублей, во второй год — 300 рублей, а начиная с третьего — 750 рублей в месяц. Таким образом, студент легко сможет платить небольшие суммы в период обучения, а основные платежи произведет, когда получит диплом и устроится на работу.

Кому подходит кредит на обучение

Разумеется, для получения целевого кредита заемщику необходимо соответствовать определенным требованиям.

Во-первых, кредит дается непосредственно студенту, а не его родителям. При этом обучающемуся не обязательно работать – справка о доходах не нужна. А вот к возрасту и месту проживания требования есть. На момент подачи анкеты-заявления заемщику должно быть не менее 14 лет, а на дату последнего платежа по кредиту согласно графику платежей – не более 68 лет. Также студент должен иметь гражданство и постоянную регистрацию в РФ, фактически проживать в регионе расположения банка.

Есть требования и к учебному заведению, в котором планирует получать образование студент. Взять кредит можно на обучение в любом колледже или вузе, имеющем лицензию. Проверить наличие такой лицензии можно на сайте Рособрнадзора.

Как получить целевой кредит на образование

Если решение о получении кредита на обучение принято, переходим к процессу его оформления. Для получения целевого займа в банке РНКБ потребуется сделать всего четыре шага:

- Заключить договор с учебным заведением. Обратите внимание: договор заключает студент, на которого затем будет оформлен кредит;

- Подать онлайн-заявку на кредит на сайте банка или же обратиться с паспортом и договором в офис банка. Несовершеннолетнему заемщику также потребуется предоставить свидетельство о рождении или об усыновлении/ удочерении заёмщика, паспорт законного представителя и его письменное согласие;

- Дождаться положительного решения. Срок рассмотрения заявки составляет до трех рабочих дней, в среднем занимает не более 10 минут;

- Получить кредит - банк перечислит деньги за обучение на счёт учебного заведения.

Полезно знать

Еще несколько важных моментов при пользовании этим кредитом на образование:

- Если произойдет увеличение стоимости оплаты за обучение, вам нужно будет обратиться в отделение банка с дополнительным соглашением для увеличения суммы образовательного кредита;

- Если вы решите перейти на «бюджет», банк приостановит выдачу кредита, а вам нужно будет выплатить лишь ту сумму займа, которой вы успели воспользоваться. При этом размер процентной ставки и отсрочка по погашению кредита и части процентов за первый и второй год пользования кредитом сохранятся;

- Вы сможете оформить в банке кредит на оплату последующих периодов обучения. Для этого нужно обратиться в любой офис РНКБ со счётом на оплату, включающим реквизиты и стоимость образовательных услуг;

- Оформить образовательный кредит можно и для получения второго высшего образования. Целевой заем доступен для любой ступени и для любой формы обучения;

- В случае вашего отчисления, действие государственной субсидии прекратится, банк аннулирует льготный период, а кредит будет предоставлен по полной процентной ставке;

Как видим, кредит на образование с господдержкой – настоящая находка для тех, кто хочет учиться сейчас, а платить, когда получит профессию.

Подробные условия кредита на образование с господдержкой от банка РНКБ можно узнать на сайте.

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