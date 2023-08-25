Придется заплатить штраф: Обнаженные туристы пугают местных на курортах Краснодарского края

На набережной в Сочи заметили толпы «голых» туристов. Фото: Олег УМАРОВ

Летний сезон 2023 года подходит к концу, но поток туристов на курортах Краснодарского края не собирает уменьшатся. Некоторые отдыхающие, несмотря на общепринятые нормы морали, не хотят одеваться. Выйдя с пляжа, они идут до своих отелей в плавках и купальниках. Также людям почему-то не приходит в голову, что нужно прикрыться в магазинах и кафе на набережных.

Отдыхающие ходят в кафе и рестораны прямо в плавках Фото: Олег УМАРОВ

Нескончаемый поток «голых» туристов шокирует местных жителей. Они не понимают, почему люди так относятся к месту, где многие живут и работают.

«Неприятно видеть, как какой-нибудь отдыхающий едет в маршрутке или автобусе в плавках. Или вечером, когда выходим в магазин, постоянно кто-то в трусах и с кругом покупает пиво. С одной стороны, люди на отдыхе, их можно понять, но с другой стороны, почему так сложно надеть на себя шорты и майку, тем более, когда ты находишься в центре города, а не возле моря», - делятся жители Сочи.

Мужчины и женщины не одеваются даже на центральных улицах города Фото: Олег УМАРОВ

Все же, как отмечают местные, в этом году количество голых туристов в Сочи немного меньше, чем в предыдущие сезоны.

«Раньше через одного все ходили в плавках. В это году я замечаю немного меньше людей в купальниках. Все стали чуточку воспитаннее», - рассказывает житель курорта Олег.

К счастью, на улицах Сочи намного меньше раздетых туристов, чем одетых Фото: Олег УМАРОВ

Многие думают, что ходить или нет в купальниках — это сугубо личный выбор. На самом же деле, в уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации на этот случай предусмотрена отдельная статья.

Появление в общественном месте в обнаженном виде в законодательстве расценивается как мелкое хулиганство. За это может грозить штраф от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток.