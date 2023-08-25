Мощный пожар на пляже в курортном поселке Небуг. На побережье полыхает ангар для хранения лодок

В Небуге загорелся ангар для хранения лодок
В Туапсе тушат крупный пожар. На центральном пляже в селе Небуг полыхает ангар для хранения лодок. Огонь охватил территорию площадью 100 кв. метров.
Жители и отдыхающие заметили клубы дыма и вызвали на место происшествия спасателей. Звонок в экстренные службы поступил в 12:49.
«В 12:50 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона. В 12:53 по прибытии к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло загорание в одноэтажном гараже вещей на площади 100м2», – сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.
В 12:54 пожар удалось локализовать. В 13:20 спасатели ликвидировали открытое горение.
«Проводится проливка», – уточнили в пресс-службе МЧС по краю.
Всего в тушении пожара задействовали восемь человек и две единицы техники. В настоящее время они находятся на месте происшествия.
К счастью, жители и туристы вовремя обратились в экстренные службы. Уточняется, что в результате возгорания в ангаре никто не пострадал.
Причины пожара на центральном пляже в Небуге устанавливаются.
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