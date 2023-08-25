Видео пожара на пляже в Небуге появилось в сети

В Небуге загорелся гараж для хранения лодок.

На побережье Черного моря вспыхнул сильный пожар. Огонь начал распространяться на центральном пляже в селе Небуг, что в Туапсинском районе Кубани. Местные жители и туристы сразу же заметили огромные столбы дыма и невыносимый запах гари вызвали к месту происшествия пожарных.

«О пожаре стало известно в 12:49. В 12:53 к месту прибыли первые пожарные. Они установили, что в одноэтажном гараже загорелись вещи, в результате чего огонь распространился на площадь в 100 квадратных метров», - сообщили в пресс-службе главного управления Министерства России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю.

Люди, которые наблюдали за возгоранием издалека, думали, что огонь повредил множество зданий на пляже. Потому что клубы угольно-черного дыма виднелись за несколько километров от очага. К счастью, туристы вовремя вызвали пожарных и огонь успел поглотить только один гараж.

«В 12:54 пожарным удалось локализовать пожар. В 13:20 они сообщили о ликвидации открытого горения», - уточнили в пресс-службе главного управления Министерства России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю.

На данный момент на месте продолжают работать пожарные. Они проводят проливку. Известно, что во время ЧП никто не пострадал и не погиб.

Всего к ликвидации возгорания от МЧС России привлекается 8 человек личного состава. Также две единицы техники.