Рак нашли на 19-й неделе беременности. Врачи в Адыгее подарили жизнь малышу, мама которого заболела онкологией

Врачи сохранили жизни мамы и ребенка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

34-летняя жительница Адыгеи на 19-й неделе беременности пожаловалась врачам на увеличенные лимфотические узлы. После обследования выяснилось, что у женщины развивается онкология – ей поставили диагноз "лимфома". Перед врачами стояла сложная задача – сохранить жизнь и маме, и малышу.

«Для беременной женщины провели телемедицинскую консультацию с Национальным медицинским исследовательским центром гематологии Минздрава России и отправили в Москву. В клинике столицы гематологи подтвердили диагноз», - сообщили в министерстве здравоохранения Республики Адыгея.

На фоне заболевания у беременной женщины стремительно увеличивалась селезенка и происходили изменения в периферической крови.

«На 24-й неделе в Москве пациентку снова обследовали. Состояние плода оказалось удовлетворительным. Затем для будущей мамы провели три курса полихимиотерапии, благодаря чему стояние стабилизировалось», - добавили в республиканском минздраве.

В августе у жительницы Адыгеи прошли своевременные естественные роды, родился доношенный, а самое главное - здоровый мальчик. Медики отмечают, что сохранить жизнь ребенку удалось благодаря вовремя поставленному диагнозу. Врачи сейчас продолжают работать над здоровьем мамы.

В минздраве отметили, что за последние 10 лет в России число выявленных злокачественных заболеваний системы крови выросло на 15-20%. Этому во многом способствовала своевременная диагностика и плановые медицинские осмотры среди различных групп населения.

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