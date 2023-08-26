Погрызла ухо, покусала голову. В Новороссийске бойцовская собака набросилась на 12-летнюю девочку

Агрессивный пес едва не откусил ухо девочке. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Бойцовская собака напала на 12-летнюю девочку в селе Глебовкое под Новороссийском. Катя (имя изменено - прим.ред.) отдыхала с друзьями на озере. В это время на противоположном берегу купалась компания взрослых, с ними была собака. Она переплыла водоем и прибилась к детям. Ребяат начали прикармливать и играть с ней, но потом стаффорд взбесился. Он стал скалиться, лаять, а потом накинулся на школьницу. Трое мальчиков, которые были с ней, спаслись. Ребята взлезли на дерево, а Катя растерялась.

Медкик оказали помощь школьнице. Фото: соцсети

Собака повалила ребенка на землю, а потом мощными челюстями стала кусать девочку за голову, также она пыталась отгрызть ей ухо.

Хозяин собаки поздно спохватился, стал звать агрессивного питомца. А потом просто ушел с места происшествия, оставив девочку без помощи.

Школьница отходит от перенесенного стресса. Фото: соцсети

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение владельца собаки, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Медиков девочке вызвали очевидцы. Они диагностировали рваные раны головы и уха. Она очень напугана. Но сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Полиция проводит проверку по факту нападения бойцовской собаки на ребенка.