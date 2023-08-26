«Берегите себя». Роман Костомаров, впервые после ампутации стоп вышедший на лед в Сочи, поблагодарил за поддержку

Оксана Домнина и Роман Костомаров благодарят поклонников за поддержку. Фото: скриншот видео

За жизнью Романа Костомарова без преувеличения следит вся страна. Известный фигурист и олимпийский чемпион танцев на льду едва не лишился жизни после тяжелейшей пневмонии. Врачи боролись за его здоровье полгода, но спасти конечности не смогли. Роману ампутировали стопы и кисти.

Сейчас спортсмен продолжает восстанавливаться, учится ходить на протезах, ведет активный образ жизни и вновь выходит на лед. Дебют после продолжительной болезни случился 22 августа. Костомаров появился на арене во время выступления его жены, Оксаны Домниной. Он признался ей в любви и сорвал шквал аплодисментов.

По словам супруги Костомарова, выход на лед – их совместное решение.

«Думаю, все прекрасно видели, какие у нас были эмоции. Безусловно, это наше совместное решение. Рома хотел, чтобы я вернулась на лед. И я очень рада, что мы здесь вместе, вся наша семья тут. Большое счастье, что мы приехали сюда», – сказала Домнина.

Через несколько дней после шоу Ильи Авербуха «Письма о любви» звездная пара записала видео, в котором они вместе благодарят поклонников.

«Всем большой привет из Сочи! Хотели бы вас поблагодарить за поддержку», - сказал Роман Костомаров.

«Спасибо вам большое, мы все читаем, видим и чувствуем, поэтому огромная благодарность за ваши теплые и добрые слова и пожелания», - добавила жена фигуриста Оксана Домнина.

В конце видеообращения Роман Костомаров пожелал всем крепкого здоровья.