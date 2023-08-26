Слова любви на главной площади города и воздушные шары. На Кубани жена трогательно встретила мужа с СВО

Боец с позывным Тимаха вернулся домой. Фот: скриншот видео

Боец с позывным Тимаха ушел на СВО в январе этого года. Восемь месяцев он нес службу вдали от дома, очень сильно скучал по жене и сыну. И наконец долгожданный отпуск. В конце августа доброволец приехал в родной Тимашевск. А тут его ждала необычная встреча. Жена устроила супругу сюрприз – сначала записала аудиоролик со словами любви, а потом этот звук включили через громкоговорители на главной городской площади. В это время Тимаха шел с любимой на прогулку.

- Это было приятно, я аж опешил, когда услышал голос жены, который звучал на всю улицу, - признался боец, который не ожидал такой встречи.

После этого Тимахе вручили шары в виде красных сердец – знак того, что дома его ждут и будут верить в его победу.

- Он вернулся живой, здоровый, в отпуск, ненадолго, но это самые счастливые минуты нашей жизни, - отметила супруга бойца. – Я горжусь своим мужем.

Впереди добровольца ждала встреча с маленьким сыном. Папа пришел за ним в детский сад. а после ребенок получил подарки.