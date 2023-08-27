Во время пожара в кафе в Туапсинском районе могли сдетонировать газовые баллоны

Спасатели тушат загоревшееся кафе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В селе Кроянском Туапсинского района утром 27 августа загорелось кафе «Гермес». Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 07:27.

«При тушении пожара произошел хлопок. В 08:04 пожару был присвоен повышенный ранг - 1 БИС.», - рассказали в пресс-службе администрации Туапсинского района.

На место незамедлительно прибыли спасатели. Пожарные оценили масштаб возгорания и приступили к тушению.

«В 07:39 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание в кафе на площади 200 кв.м», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 08:03 пожар удалось локализовать на площади 200 кв.м. В тушении пожара задействованы 17 человек и пять единиц техники. Также на месте находятся представители газовой службы

Кафе «Гермес» было популярно среди туристов, так находится в пригороде Туапсе на федеральной трассе Джубга - Сочи. Оно открывалось в 10 утра, но ранним утро там могли находиться сотрудники кухни. Предварительно известно, что пострадавших среди посетителей и персонала нет.