«Сорвался с 5 тысяч метров»: гид из Краснодара погиб на Эльбрусе

Во время спуска, на высоте 5100 метров, из-за сложных погодных условий, оступившись, проводник провалился в расщелину в леднике Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

39-летний Егор (имя изменено) долгое время увлекался альпинизмом, вел курсы по выживанию в экстремальных условиях. Краснодарец постоянно устраивал туристические походы в горы. Но вершина Эльбруса стала последней его точкой в карьере.

26 августа группа из 14 человек отправилась в поход. А возглавлял туристов как раз Егор. Они уже даже покорили Эльбрус и осуществляли спуск. Но резко ухудшилась погода. Горы, как и море, непредсказуемы.

«Во время спуска, на высоте 5100 метров, из-за сложных погодных условий, оступившись, проводник провалился в расщелину в леднике», - рассказали kp.ru в СУ СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике.

39-летний Егор не смог выжить после падения. Он получил травмы несовместимые с жизнью. Оставшиеся члены группы не пострадали, они самостоятельно продолжили спуск. Когда туристы добрались до базы, то сообщили о трагедии.

Спасатели выдвинулись на поиски погибшего в 8 часов утра по московскому времени 27 августа. Тело погибшего туриста удалось эвакуировать только в 12:30 при помощи коммерческого вертолета, а также к поискам трупа было привлечено три единицы техники и 24 сотрудника МЧС.

Следователи начали проводить доследственную проверку по факту гибели альпиниста. В настоящее время правоохранителям выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что при восхождении на Эльбрус от сердечного приступа погиб альпинист. Это произошло 25 февраля на высоте 4 800 метров. Туристическая группа запросила помощь из-за смерти одного из участников. Группа была зарегистрирована. По предварительным данным, умер 59-летний турист из города Чита.