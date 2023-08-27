Юный казак из Белореченска во время отдыха на Черном море спас человека

Дамира Шаповаленко наградили за проявленное мужество. Фото: скмк.рф

В будущем школьном сочинении на тему «Как я провел это лето» ученику школы № 5 города Белореченска явно будет о чем рассказать. За проявленный героизм и спасение утопающего человека девятилетний мальчик был награжден почетной грамотой.

Третьеклассник в середине июля отдыхал вместе с бабушкой на одном черноморских курортов. Мальчишка плескался недалеко от берега и вдруг услышал мольбы о помощи. Оказалось, что к мальчику обращалась пожилая женщина, которая едва держалась на плаву.

«Дамир плавал не далеко от берега, когда услышал, что рядом кто-то повторяет «Мальчик, помоги мне…мальчик, помоги…» Он повернулся и увидел бабушку, которая еле держалась на воде. Дамир попытался помочь ей, подхватил ее под руки, но бабушка была очень тяжелая и тянула ко дну. Хорошо, что это происходило не далеко от берега и глубина была маленькая», - рассказали в пресс-службе Союз казачьей молодежи Кубани.

Дамир - активный участник казачьих фестивалей. Фото: скмк.рф

Мальчишка стал звать на помощь людей на берегу, но шум прибоя заглушал его крики. Хорошо, что внука заметила бабушка Елена Шаповаленко. Вместе с одним из молодых людей, также отдыхавших на побережье, она поспешила на подмогу. Пожилую женщину вывели на мелководье, где она от души поблагодарила своих спасателей.

«Я не могла дальше двигаться, хотя была рядом с берегом. Спасибо, что мне мальчик помог. Если бы не он, сама бы не выбралась из моря», – поделилась спасенная.

Стоит добавить, что девятилетний Дамир - активист молодежной сотни Белореченского районного казачьего общества. Юный казак принимает активное участие в казачьих мероприятиях и патриотических акциях. А также интересуется историей и культурой кубанского казачества. Он – частый участник казачьих фестивалей, где поражает зрителей мастерством владения казачьей шашкой.