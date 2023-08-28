В Краснодаре нашли 4-летнюю девочку, которую украли на парковке торгового центра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Локация – Краснодар, история – Голливуд. В главных ролях – трое неизвестных, мама и дочка. Место действия – парковка торгового центра. Туда семья приехала на шоппинг. Но обернулся он кражей – ребенка.

4-летнюю девочку у женщины украли на парковке. Делали все профессионально. Уложились в 30 секунд. Выскочили из машины, схватили и дали по газам. Пока мама приходила в себя, машина уже летела по трассе.

«Меня схватили за руки, сестру – толкнули на асфальт. А дочь вытащили из машины. Она уже была пристегнута. Пока Марину (имя девочки изменено) несли, меня держали. Чтобы ничего не сделала », – рассказала женщина.

Затем были звонки в полицию и мысли: кто похитил дочь. Первым – и единственным – подозреваемым сразу стал бывший муж. Ребенка они делили в суде. Его мужчина проиграл. Суд оставил девочку матери.

Об этом женщина объявила в соцсетях. Там же начала поиски: сперва искала очевидцев, затем – распространяла ориентировку – дочери. Спустя сутки девочку нашли – у отца. Об этом «КП» – Кубань» сообщили в пресс-службе УВД по Краснодару.

«Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает», – добавили в ведомстве.

Теперь разбираться в случившемся будут полицейские.