Полуголый мужчина с ножом напал на автобус и порезал колеса авто под Краснодаром

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На улице – жара, в крови – алкоголь. Это – рецепт «успеха», к которому шел мужчина в поселке Лазурном под Краснодаром. Серьезные намерения подкрепил полуобнаженным торсом – скинул футболку и взялся за дело.

Спарринг партнера искал среди прохожих. Но ожидания себя не оправдали: драться никто не хотел. Зато росло опьянение – из-за жары. Тогда в ход пошли фантазия и нож. Первая помогла найти элитное авто, второй – порезать шины. На все ушло меньше минуты. Зато ущерб перевалил за полсотни тысяч рублей.

Следующей жертвой мужчины стал автобус. Видео в соцсетях опубликовали очевидцы. На кадрах видно, как нападавший атаковал его в лоб. Не учел только габариты и весовую категорию.

Транспорт победил. А хулиган потерпел второе поражение подряд. Следом его скрутил ЧОП. Сперва мужчину обезвредили, затем – скрутили, после – передали ближайшему патрулю.

«Установлено, что нападавший был в состоянии сильного алкогольного опьянения. От действий мужчины никто не пострадал. По данному факту проводится проверка», – рассказали «КП» – Кубань» сообщили в пресс-службе УВД по Краснодару.