Шили тончайшими нитками. В Новороссийске врачи спасли пациенту глаз, в который вонзился кусок металла в 1 сантиметр

Металлический осколок извлекли с помощью магнита. Фото: t.me/evgeniiFilippov23

В Новороссийске офтальмологи первой городской больницы столкнулись с тяжелой травмой глаза у пациента. В приемное отделение лечебного учреждения привезли мужчину, из глаза которого торчал огромный кусок металла. Как объяснил мужчина, инородное тело попало в лицо во время работы по покосу травы.

«Во время покоса травы триммером что-то внезапно отскочило в глаз. После этого появилась сильная боль, и глаз почти мгновенно перестал видеть», - сообщил пострадавший медикам.

Медлить было нельзя. Под угрозой было зрение и здоровье мужчины. Обычно, такие травмы приводят к полной или частичной утрате работоспособности органа и последующей инвалидности.

«Помимо повреждения глаза и верхнего века, внутри глаза застряло огромное металлическое инородное тело около 1 см. Стоит учитывать, что средний размер глаза человека - 2,4 см», - рассказали в пресс-службе Городской больницы №1 Новороссийска.

Инородное тело было удалено при помощи специального медицинского магнита. Рану глаза ушили специальными тончайшими нитями.

Кстати, такой диасклеральный метод извлечения боевых осколков магнитом был впервые использован советскими хирургами еще в 1943 году на раненых красноармейцах. За годы технику операции отточили и усовершенствовали. Практически все пациенты после хирургического вмешательства смогли практически полностью восстановить зрение и вернуться к полноценной жизни.

«После операции было проведено антибактериальное и противовоспалительное лечение. Это позволило защитить глаз от инфекционных осложнений и даже частично восстановить зрение», - уточнили в лечебном учреждении.

Сейчас мужчина находится в больнице под наблюдением медиков. Ему придется продолжительное время придерживаться определенных рекомендаций, чтобы избежать осложнений.