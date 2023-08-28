На Кубани пьяный полицейский спровоцировал аварию с погибшим и 5 пострадавшими

Пьяный полицейский стал виновником тяжелой аварии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Темрюкском районе произошла страшная авария, в которой погиб человек и еще пятеро, в том числе двое несовершеннолетних, получили тяжелые травмы. Тяжелоt ДТП случилось ранним утром 26 августа между станицей Голубицкой и поселком Пересыпь. На полосу встречного движения автодороги вылетела легковушка Лада Приора, которая на всем ходе врезалась в двигавшийся ей на встречу автомобиль Лада Ларгус.

«В результате ДТП в автомобиле Лада Приора скончался 25-летний пассажир, сам водитель легковушки и трое пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних (16 и 17 лет) получили травмы различной степени тяжести. Все они доставлены в больницу. Водитель Ларгуса от госпитализации отказался», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточнятся, что в больницу с травмами различной степени тяжести увезли 62-летнюю пассажирка машины «Лада Ларгус», а также 25-летнего водителя «Лада Приора» и его пассажиров 23, 16 и 17 лет.

Прибывшие на место аварии полицейские выяснили, что за рулем выехавшей на встречку машины находился их коллега – сотрудник Отдела МВД России по Темрюкскому району. Более того, мужчина оказался пьян, что было доказано результатами медицинского освидетельствования.

«Участковый уполномоченный полиции двигался на личном автотранспорте в сторону порта Кавказ. За рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения», - подтвердили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сейчас в ОМВД Темрюкского района проходит внутренняя служебная проверка. По ее результатам будет принято решение об увольнении полицейского из органов внутренних дел. В краевом главке МВД заверили, что виновный в аварии понесет наказание в соответствии с законодательством. Также к дисциплинарной ответственности будут привлечены его руководители.

Следственным отделом СКР по Темрюкскому району заведено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Ход и результаты расследования смертельного ДТП с участием сотрудника полиции поставлен на контроль прокуратурой Темрюкского