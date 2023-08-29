Более 43 млн рублей выплатили семьям участников СВО в Сочи

Семьи участников СВО могут обратиться за помощью в Координационный совет Фото: sochi.ru

В Сочи продолжают активно оказывать помощь участникам СВО. В городе-курорте поддерживают и самих бойцов в зоне спецоперации, и их семьи. Результаты работы и текущие потребности рассмотрели на расширенном заседании Координационного совета.

Всего в городе-курорте действует 11 мер поддержки для семей участников СВО. За время работы Координационного центра родным бойцов выплатили более 43,7 млн рублей. Кроме средств, за каждой семьей в Сочи закрепили сотрудника мэрии. Представитель администрации при необходимости помогает решить бытовые и социальные вопросы.

«Никому не отказываем. Наша задача – сделать так, чтобы семьи ни в чем не нуждались, пока их мужья и сыны защищают Родину», - отметил глава Сочи Алексей Копайгородский. Семьям участников СВО помогают и в области здравоохранения. Бойцам и их родным предоставляют санаторно-курортное лечение, а также консультируют по юридическим вопросам. Так, летом 50 детей участников спецоперации побывали в оздоровительных лагерях.

На курорте не забывают и о гуманитарной помощи. Сбор и отправку проводят регулярно. Гуманитарные грузы для бойцов и жителей новых регионов РФ собирают и с учетом обращений самих мобилизованных, добровольцев и их семей.

Так, с начала 2023 года из Сочи доставили более 250 тонн гуманитарки, технику и спецоборудование. Помощь направили в воинские части Майкопа, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской, Ростовской и Херсонской областей, центры подготовки Волгограда и Севастополя и в пункты временной дислокации.

Активное участие город-курорт принимает и в восстановлении соцобъектов в новых регионах России. Здесь трудятся 430 строителей и 35 единиц спецтехники из Сочи. Так, в Мариуполе восстанавливают 54 разрушенных объекта, в том числе школу искусств, детский сад и три медучреждения. На шести объектах работы завершены. А в сентябре сдадут еще пять учреждений.

«Сочинцы ремонтируют кровли и устанавливают окна в 15 многоквартирных домах и 10 социальных учреждениях, попавших под обстрел в Макеевке», - уточнили в мэрии города-курорта.

Глава Сочи поручил оперативно рассмотреть поступившие вопросы от семей участников СВО и оказать необходимую помощь.

Родные бойцов спецоперации могут обратиться в Координационный совет по улице Советской, 26 (вход расположен слева от центральной лестницы под кедрами). Консультации проводят с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00. С пятницы по субботу Координационный совет работает с 9:00 до 17:00. Задать вопросы можно по телефону 8-918-132-13-60.

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