«Это может быть смертельный вирус»: на побережье Азовского моря массово гибнут чайки

В Темрюкском районе Кубани масово гибнут чайки. Фото: t.me/temruk_info

В поселке Веселовка, что в Темрюкском районе Кубани, началось массовое падение птиц. Местные жители пришли на Соленое озеро и увидели, что десятки чаек замертво лежат на земле.

«Птицы лежат в грязи. Они не могут выбраться из нее и улететь. Похоже, что они обезвожены», - рассказали жители Темрюкского района.

По словам эколога, обезвоживание, действительно, может быть одной из причин массового скопления полуживых чаек.

«Сейчас птицам может не хватать воды. В том районе очень мало пресных источников, которые пригодны для питья. Но в каждом подобном случае необходимо, чтобы разбирались специалисты, потому что птицы могут погибнуть от каких-то инфекционных заболеваний», - сообщил «КП»-Кубань» член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

Инфекции, которыми болеют птицы, зачастую бывают и очень опасны для человека. Они разносятся разными способами. Например, самые частые случаи — это грязные руки. Люди чешут глаза или трогают пищу, которую потом едят. Тем самым вирус попадает на слизистую и дальше — в организм. Также часто инфекции разносятся с помощью комаров.

«Самое главное, чтобы люди понимали степень опасности. Не нужно копаться в этих кучах самим. А всем, кто занимается уборкой пляжа, нужно осознавать свою ответственность. Еще раз скажу, что необходимо вызывать специалистов, потому что в случае гибели животных обязательно нужно знать, от чего оно умерло», - уточнил член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

При уборке людям следует использовать одноразовые перчатки и маски, которые при снятии не контактируют с кожей, а также, после уборки, принимать душ с достаточным количеством воды и мыла, потому что пыль, которая оседает на коже, также может содержать большое количество патогенов.