В Краснодаре можно бесплатно стерилизовать кошек и собак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре до конца года можно бесплатно стерилизовать кошек и собак. Такую акцию проводит местный приют для животных «Краснодог».

«Мы выиграли президентский гран. Деньги на проведение услуги получаем оттуда», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в приюте для животных.

Для того, чтобы поучаствовать в акции, необходимо записаться по телефонам: 8 (918) 652-03-33, 8 (918) 333-03-85. В заявке необходимо указать имя человека, который привезет животное в приют.

«Мы просим брать хозяев с собой на стерилизацию паспорт. К сожалению, если имя в заявке не будет совпадать с именем в паспорте, мы вынуждены будем отказать в операции», - сообщили «Комсомолке» в «Краснодоге».

Уточняется, что на одного человека записывают не больше двух животных.

«Хозяину с животным нужно приехать за 15 минут до операции. Предварительно, за 2 недели, человеку нужно сводить своего питомца на обследование, чтобы не было никаких осложнений. Это в акцию не входит», - рассказали в приюте для животных.

Кроме того, если человек хочет стерилизовать или кастрировать условно-поднадзорных животных, в приюте также готовы провести операцию и для них. Единственное, что человек, который привел кошечку или собачку, должен будет забрать ее на передержку. В приюте им установят чипы и бирки.