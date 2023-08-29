Вокруг насыпи есть ров. Огромный древнейшей курган исследуют в пригороде Краснодара

Автор фото: Александр Супренков

Под Краснодаром уже три месяца ведутся археологические раскопки. Ученые приступили к изучению курганов, которые оказались по пути пролегания строительства новой дороги.

«Первым изучили объект археологического наследия «Курганная группа «Ленинская 1». Здесь, в районе хутора Ленина, работает совместная археологическая экспедиция из исследователей Москвы, Симферополя и Саратова. Охранно-спасательные работы помогут извлечь, изучить погребения и сохранить древнейшие находки», - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» старший научный сотрудник Института археологии Крыма, кандидат исторических наук Александр Супренков.

Первый курган под Краснодаром уже исследован. Он содержал около 14 захоронений. Археологи обнаружили погребения, относящиеся к трем культурам – срубной, катакомбной и новотитаровской.

«Из кургана извлекли погребальный инвентарь – лепные изделия и бронзовые украшения. Также обнаружили кремневое орудие с пильчатой ретушью. Такие вещи в основном находятся на нижнем Дону, для Кубани такие находки единичны. Захоронения относятся к среднему и позднему периоду бронзовой эпохи», - отметил Супренков.

Второй курган в районе хутора Ленина начали раскапывать уже в августе. Насыпь оказалась огромных размеров. Здесь исследовать слой за слоем археологам помогает и тяжелая техника.

«Очередной курган по пути строительства трассы оказался одним из самых больших курганов в Краснодарском крае. Его площадь составляет около 4 тысяч квадратных метров. Высота насыпи достигает 6 метров. Рассказать что-либо про его атрибуцию мы пока не можем. К настоящему времени здесь исследовано только пока одно погребение», - рассказал начальник экспедиции.

Автор фото: Александр Супренков

Наиболее ярким археологическим объектом большого кургана является большой ров. Яма была создана вокруг погребения. Ученые отмечают, что это часть ритуального обряда.

«Перед погребением выкапывалась яма, затем ров. В Крыму сталкивались с подобным. Местные археологи сообщили, что в регионе такие захоронения встречали не часто», - акцентировал Александр Супренков.

Автор фото: Александр Супренков

Археологи уже исследовали часть кургана. В настоящее время видно, что дно рва уже достигло уровня грунтовых вод. Расстояние от дна рва до верхушки кургана составляет почти семь метров.

Раскопки продолжаются. Ученым остается осмотреть еще больше половины кургана, не исключено, что эти места еще хранят много тайн. Все артефакты после обработки будут переданы в Краснодарский музей.

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