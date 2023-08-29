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Происшествия29 августа 2023 12:02

Жила на два города и не общалась с отцом. Что известно о 16-летней фигуристке Алине Горбачевой, которая таинственно пропала в Москве

Пропавшую 16-летнюю Алину Горбачеву из Краснодара уже вторые сутки ищут в Москве
Андрей НЕКРАСОВ
Фото Марии ЕВТЕЕВОЙ, федерация фигурного катания на коньках России

Фото Марии ЕВТЕЕВОЙ, федерация фигурного катания на коньках России

Алина Горбачева пропала еще 28 августа. Она вышла из ледового дворца «Чкалов Арена» в Москве и исчезла. Последний раз девушку видели у входа в ближайший парк. Она попала на уличные камеры.

При себе у спортсменки были телефон, планшет и ранец темно-синего цвета. Во вторник, 29 августа, вещи фигуристки нашли полицейские на берегу реки.

Не исключено, что прогулка по парку была спонтанной – после ссоры с тренером. По данным СМИ, Алина съехала от специалиста – Софьи Федченко – пару дней назад. Вместе они жили более семи лет – с момента переезда фигуристки в Москву.

Сейчас поисками девушки занимаются правоохранители и спасатели. Они прочесывают парк и русло реки. «КП» – Кубань» собрала все, что известно о пропавшей 16-летней фигуристке Алине Горбачевой из Краснодара.

Алина Горбачева родилась в Краснодаре. О фигурном катании узнала во время прогулки по торговому центру.

«Я увидела, как девочка на ледовом катке выполняла элементы, и мне безумно понравилось. Думала: «Вау, как это круто». Мне это прямо так понравилось. Я загорелась, захотела научиться так же», – рассказывала девушка в интервью несколько лет назад.

Тогда Алине было семь лет. Хотя фигурным катанием занимаются с трех. Поэтому брать девочку в секцию никто не хотел. Ссылались на сильное отставание по уровню от группы.

«Мы гуляли по другому торговому центру. И там девочка выходила со льда, мы посмотрели, как она катается, попросили показать нам тренера, чтобы поговорить с ним. И он меня взял», – объясняла будущая чемпионка.

Затем были первые часовые тренировки – три раза в неделю. Они проходили на катке торгового центра. Позже количество занятий увеличилось вдвое. Уровень Алины рос, но карьера не шла. Не хватало тренерской руки. Так Горбачева впервые сменила специалиста – и не ошиблась.

Долгое время девочка жила на два города: Краснодар и Москву. После пары недель на юге ехала в столицу – на тренировки к Софье Федченко. Затем возвращалась обратно – к другому тренеру. Но после нескольких месяце Алина сдалась.

«В один день просто сказала маме, что хочу переехать в Москву», – объясняла девушка.

Вместе с Алиной переехала в Москву и ее мама. Только жили они отдельно. Фигуристка – у тренера, чтобы быть ближе к катку, мама – в другой части столицы, чтобы не мешать дочке.

«Не сказать, чтобы родители меня прямо поддерживали. Были моменты, когда они не хотели, чтобы я занималась фигурным катанием. Из-за этого начались конфликты», – признавалась девушка.

Так она оборвала общение с отцом, который остался в Краснодаре, и частично – с мамой. Ссылалась на пустую трату времени, сил, денег и здоровья. Но от мечты Алина Горбачева не отказалась и громко заявила о себе, когда выиграла юниорский чемпионат России. Тогда она оставила позади двух фавориток турнира, воспитанниц Евгения Плющенко, Веронику Жилину и Софью Титову.

В последнее время Алина Горбачева готовилась к старту нового сезона. Она оттачивала четверные прыжки и не форсировала набор формы.

ЧППроисшествия: ЧП