Фото Марии ЕВТЕЕВОЙ, федерация фигурного катания на коньках России

Алина Горбачева пропала еще 28 августа. Она вышла из ледового дворца «Чкалов Арена» в Москве и исчезла. Последний раз девушку видели у входа в ближайший парк. Она попала на уличные камеры.

При себе у спортсменки были телефон, планшет и ранец темно-синего цвета. Во вторник, 29 августа, вещи фигуристки нашли полицейские на берегу реки.

Не исключено, что прогулка по парку была спонтанной – после ссоры с тренером. По данным СМИ, Алина съехала от специалиста – Софьи Федченко – пару дней назад. Вместе они жили более семи лет – с момента переезда фигуристки в Москву.

Сейчас поисками девушки занимаются правоохранители и спасатели. Они прочесывают парк и русло реки. «КП» – Кубань» собрала все, что известно о пропавшей 16-летней фигуристке Алине Горбачевой из Краснодара.

Алина Горбачева родилась в Краснодаре. О фигурном катании узнала во время прогулки по торговому центру.

«Я увидела, как девочка на ледовом катке выполняла элементы, и мне безумно понравилось. Думала: «Вау, как это круто». Мне это прямо так понравилось. Я загорелась, захотела научиться так же», – рассказывала девушка в интервью несколько лет назад.

Тогда Алине было семь лет. Хотя фигурным катанием занимаются с трех. Поэтому брать девочку в секцию никто не хотел. Ссылались на сильное отставание по уровню от группы.

«Мы гуляли по другому торговому центру. И там девочка выходила со льда, мы посмотрели, как она катается, попросили показать нам тренера, чтобы поговорить с ним. И он меня взял», – объясняла будущая чемпионка.

Затем были первые часовые тренировки – три раза в неделю. Они проходили на катке торгового центра. Позже количество занятий увеличилось вдвое. Уровень Алины рос, но карьера не шла. Не хватало тренерской руки. Так Горбачева впервые сменила специалиста – и не ошиблась.

Долгое время девочка жила на два города: Краснодар и Москву. После пары недель на юге ехала в столицу – на тренировки к Софье Федченко. Затем возвращалась обратно – к другому тренеру. Но после нескольких месяце Алина сдалась.

«В один день просто сказала маме, что хочу переехать в Москву», – объясняла девушка.

Вместе с Алиной переехала в Москву и ее мама. Только жили они отдельно. Фигуристка – у тренера, чтобы быть ближе к катку, мама – в другой части столицы, чтобы не мешать дочке.

«Не сказать, чтобы родители меня прямо поддерживали. Были моменты, когда они не хотели, чтобы я занималась фигурным катанием. Из-за этого начались конфликты», – признавалась девушка.

Так она оборвала общение с отцом, который остался в Краснодаре, и частично – с мамой. Ссылалась на пустую трату времени, сил, денег и здоровья. Но от мечты Алина Горбачева не отказалась и громко заявила о себе, когда выиграла юниорский чемпионат России. Тогда она оставила позади двух фавориток турнира, воспитанниц Евгения Плющенко, Веронику Жилину и Софью Титову.

В последнее время Алина Горбачева готовилась к старту нового сезона. Она оттачивала четверные прыжки и не форсировала набор формы.