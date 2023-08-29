Конкурс шляп, выступление моржей и концерты на каждом углу. Как прошел День города в Геленджике

В Геленджике отметили 192-летие города. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

- 192 года назад десант генерал-майора Ермолая Берхмана высадился на территории нынешнего Геленджика. С этого момента начинается история нашего курорта, - в минувшую субботу утро главы Геленджика Алексея Богодистова началось с поздравлений. Градоначальник написал у себя в Телеграм-канале праздничный пост:

- Поздравляю с Днем города всех, кто здесь родился и вырос, кто приехал и остался, связав с Геленджиком свою судьбу. Геленджик — особенный курорт. Это город с богатой историей, культурным наследием, уникальной природой. Побывав здесь однажды, гости стремятся вернуться сюда снова. В Геленджике живут неравнодушные люди. Многие проекты муниципального уровня были инициированы и воплощены в жизнь по инициативе местных жителей. Такое сотрудничество было до нас, сохраняем его и мы».

В этот день на курорте было много активностей, музыки, песен, танцев и поздравлений. Свой день рождения Геленджик отметил с присущим ему шиком. В последние годы на курорте стало уже доброй традицией проводить мероприятия в разных частях города, чтобы все-все (и местные, и туристы) смогли повеселиться и отдохнуть как следует.

Белеет парус

Первые мероприятия, приуроченные к 192-летию Геленджика, в городе начались еще в пятницу, 25 августа. В этот день здесь стартовали соревнования по парусному спорту на Кубок Геленджика. 40 человек на восьми яхтах на три дня ушли в открытое море. С берега это выглядело очень эффектно — белые, синие, желтые, красные паруса на фоне бирюзового моря и голубого, почти без единого облака неба. Туристы доставали камеры и снимали на видео эту красоту.

Но все же основные торжества на курорте развернулись в субботу.

- Мы организовали активности Дня города так, чтобы концертные, творческие, спортивные, познавательные и конкурсные площадки находились в разных частях курорта и максимально охватывали жителей и гостей Геленджика, - объяснил глава курорта Алексей Богодистов. - Так что практически в любой точке Геленджика можно было отметить праздник. В центре курорта открылась выставка исторических фотографий.

На снимках Геленджик 1950 — 1980-х годов. Рядом на спортплощадках при пляжах — соревнования по волейболу и футболу. Причем участвовать в них могли все желающие. Так что туристы с удовольствием присоединялись к командам — бежали на спортплощадку прямо с пляжа. И пока одни играли в мяч, другие вышли на татами. В День города на курорте прошел турнир, посвященный международному Дню бокса.

Все дело в шляпе

Не забыли в Геленджике и о прекрасном. На набережной чаровницы от пяти лет и до 71 года щеголяли в шляпках, которые сделали сами. Конкурс «Все дело в шляпе» собрал 35 участниц. А уже сколько зрителей - не сосчитать! На суд жюри представили шляпку в виде огромного белоснежно-синего корабля и головной убор, который точь-в-точь копия главного символа курорта — памятника белой невесте. Эту необычную шляпку надела геленджикская школьница тоненькая Девушка с длинным хвостом и в белом платье. Была среди участниц и элегантная дама в головном уборе в виде гриба-мухомора. А уж сколько соломенных шляпок с яркими бантами, цветами и лентами — просто глаза разбегались.

Тройка победителей в итоге была такая: бронза досталась восьмилетней Веронике Плахуте и ее шляпке «Под зонтиком счастья», серебро взяла пятилетняя Полина Смольнякова — на ее голове была водружена целая Геленджикская бухта. Только в уменьшенном виде. Золото у 24-летней Анастасии Шинкаренко. Девушка представляла композицию «Мечта морей — тот самый огромный корабль, который впечатлил всех.

- Объехал город: атмосфера везде добрая, дружелюбная, теплая, - отчитался позже глава города Алексей Богодистов. - Весь день рассказываем об истории Геленджика, представляем его творческие силы, демонстрируем художественные работы о курорте.

Ключи от новых квартир

А мастеров в Геленджике — много! Всем дали местечко в День города. Выставок-ярмарок в этот день было не счесть! Но какой же праздник без концерта!

- Рад всех приветствовать в этот очень важный день, наш праздник, День города, - вышел на сцену глава Геленджика Алексей Богодистов. - По традиции, выполняя поручения губернатора Краснодарского края, мы продолжаем вручать нашим детям ключи от квартир. Детям, которые выросли без родителей, детям, у которых была непростая судьба. Градоначальник вручил сиротам ключи от новеньких квартир и открыл праздничный концерт. Кстати, всего с начала года ключи от собственных квартир получили 11 геленджичан. А до конца года жилье получат еще несколько молодых людей. На эти цели из городского бюджета было выделено более 61 млн рублей.