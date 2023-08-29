В Краснодарском крае 1 сентября откроются девять новых школ

Список новых школ

До нового учебного года остались считанные дни. 1 сентября в Краснодарском крае распахнут свои двери девять новых школ. Через порог учебных заведений впервые переступят школьники в Краснодаре, Новороссийске, Северском и Крыловском районах.

- В Краснодаре в этом году откроется пять новых школ. Четыре из них на 1550 мест и одна на 300 мест, - сообщили в администрации региона.

Школа в поселке Знаменском поместила в себе 62 класса с интерактивными досками и проекторами, а также 50 специализированных кабинетов. В новой школе в ЖК «Достояние» на улице им. Булгакова создано четыре блока — начальная, средняя и старшая школы, а также административный корпус, есть лифты для маломобильных учеников.

Школа в поселке Плодородный тоже большая. В ней оборудовали три спортивных зала, на территории также есть спортивное ядро с площадкой для игры в волейбол и баскетбол, гимнастики, полем для мини-футбола.

Кроме этого, в Краснодаре откроется школа в поселке Российском на 1550 мест и на 300 мест в поселке Новознаменском.

Что касается края, то новое здание образовательного учреждения достроили в станице Крыловской. Школу здесь смогут посещать 200 учеников.

В Новороссийске новая школа, которая распахнет двери 1 сентября, рассчитана на 1100 мест. здание состоит из 5 блоков.

Также 1 сентября откроется начальная школа на 400 мест в поселке Цемдолина. В трехэтажном здании будут учиться воспитанники 1 – 4 классов.

Впервые прозвенит звонок и в новой школе в Северском районе. Начальная школа на 400 мест откроется в поселке Афипском. В ней предусмотрены залы для моделирования и творчества, музыки, танцев. На территории есть несколько спортплощадок, тир и футбольное поле.