Для тушения пожара задействовали вертолет Фото: кадр из видео

В Геленджике продолжают тушить мощный лесной пожар. Возгорание произошло днем 29 августа в Бобруковой щели.

Мощные клубы дыма заволокли ближайшие территории. Известно, что в горной местности загорелась лесная подстилка.

«В 14:43 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание сухой растительности на площади 1000 кв. метров», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Видео пожара в Геленджике 29 августа 2023

МЧС опубликовало кадры с места тушения возгорания. В лесной местности накрыло пеплом 1,5 гектара территории. К тушению возгорания привлекли вертолет Ми-8 МЧС России.

Причины пожара в Геленджике 29 августа 2023

В настоящее время причины возгорания устанавливаются. Напомним, в Краснодарском крае продолжает действовать экстренное предупреждение по высокой пожароопасности. Из-за сухой жаркой погоды возрастает риск возникновения пожаров.

Последствия пожара в Геленджике 29 августа 2023

Тушение сухой растительности в Геленджике продолжается. На месте происшествия задействовали более 50 спасателей и 20 единиц техники.

«Существует угроза распространения огня на лесной фонд», - уточнили в пресс-службе краевого управления МЧС.