Бортпроводники рейса Москва-Сочи получат награду за спасение младенца

Сотрудники авиакомпании регулярно проходят аварийно-спасательную подготовку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Борт авиакомпании «Аэрофлот» уже заходил на посадку в аэропорт Сочи, когда в салоне самолета поднялась паника. Родители самого маленького пассажира рейса «Москва-Сочи», заметили, что у их двухнедельного ребенка остановилось дыхание и стали синеть губы.

«Экипаж незамедлительно предпринял необходимые действия: ввиду отсутствия среди пассажиров медицинских работников, бортпроводники самостоятельно оказали малышу первую помощь», - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Стюарды провели малышу сердечно-легочную реанимацию и смогли вернуть его к жизни. В это время пилот самолета передавал на землю данные о ЧП на борту. Возле трапа перепуганную семью с крохой на руках уже ждали медики. Из воздушной гавани неотложка помчалась в сочинскую больницу.

«За профессионализм, проявленный в экстремальной ситуации, руководством «Аэрофлота» принято решение о поощрении экипажа денежной премией и награждении высшей корпоративной наградой авиакомпании - почетным знаком «Отличник Аэрофлота», - сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Сейчас ребенок госпитализирован. Врачи решили еще понаблюдать за малышом какое-то время, чтобы исключить осложнения.