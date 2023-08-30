В цепочках передавали «пятишки» с водой. Туристы и жители помогали спасателям тушить полыхающий лес в Геленджике

Местные жители и туристы всю ночь помогали тушить пожар в Геленджике.

В Геленджике вот уже сутки полыхает Маркотский хребет. Пожар начался с небольшого очага, который в итоге распространился на 30 гектаров леса. Огонь быстро охватил масштабные площади из-за порывов ветра до 30 метров в секунду. Какое-то время сохранялся риск того, что возгорание подойдет к знаменитому «Сафари парку», где содержатся сотни животных.

«Мы очень сильно переживали, чтобы огонь не забрал наших прекрасных животных в парке, поэтому вечером, сразу же после работы, выехали к хребту», - рассказали местные жители.

В этот вечер никто из находившихся в Геленджике не остался без дела, - помогали все и местные жители и туристы. Неравнодушные люди на протяжении всей ночи подъезжали к хребту. Многие, понимая всю степень серьезности ситуации, привозили бутылки воды и помогали спасателям тушить пожар вручную, «пятишки» передавали в цепочках. Кто-то просто брал лопаты и копал рвы, чтобы не допустить распространения огня.

Огонь поглотил 30 га леса. Фото: t.me/weather_from_chief

«Пожарным помогали буквально всю ночь. Уже на рассвете стало понятно, что мы победили огонь, теперь осталось тщательно дотушить тлеющие ветки, чтобы не разгорелось снова. Мы уехали домой, только когда к горе прилетели вертолеты», - поделился доброволец Александр из Подмосковья, который на своей машине вместе женой помогал привозить воду. Таких семей было много.

Вид на Маркотский хребет в 8:00 30 августа

На данный момент известно, что к тушению пожара в Геленджике привлечено два вертолета Ми-8 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Также на месте работают 400 человек и 70 единиц техники.

Кроме того, ситуация находится под контролем, угрозы домам нет. Во время пожара никто не пострадал. Ранее сообщалось, что причиной пожара стал человеческий фактор - в поджоге леса подозревают 40-летнего местного жителя. Находясь на территории своего домовладения в районе Бобруковой щели он подготавливая электрокабеля к продаже. Из-за нарушения правил безопасности произошло возгорание земляной подстилки.