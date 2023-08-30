Так выглядит склоны курорта после пожара

Горы угля образовались на склонах Геленджика после лесного пожара. Он вспыхнул почти сутки назад. Сперва загорелась земляная подстилка во дворе, затем – склон. За день площадь пожара увеличилась в 3 раза – с 1,5 до 5 гектаров, за ночь – в 102. Так она достигла 118 га. Все из-за сильного ветра с порывами до 30 м/с.

По словам туристов, пламя видно из Новороссийска. Это в 50 км от Геленджика. Сам курорт объят дымом. Отдыхающие жалуются на едкий запах гари. Он ощущается еще при въезде в город.

Огнем охвачены склоны у микрорайона Бобрукова Щель. Ранее местные жители опасались, что пламя перекинется на «Сафари Парк». Чтобы защитить животных, ночью они рванули в район пожара. Одна часть волонтеров тушили огонь из 5-литровых бутылей, другая – рыла рвы. Чтобы остановить пламя.

Утром в среду, 30 августа, спасатели сообщили, что «Сафари Парку» ничего не угрожает. Животные в безопасности, местные жители, живущие рядом, – тоже. Из-за пожара прервал визит в Москву глава курорта – Алексей Богодистов. Ночью он выехал из столицы в Геленджик – для координации оперштаба.

Сейчас с огнем борются свыше четырех сотен спасателей и около сотни единиц техники. Утром на курорт вылетели два самолета-амфибии МЧС России БЕ-200. Оба – из Ростова-на-Дону. А с утра на склонах работала пара вертолетов Ми-8.

Полицейские уже задержали подозреваемого в поджоге леса – 40-летнего бизнесмена. На своем участке он готовил к продаже электрокабели. Покупатели ждали, мужчина – торопился, да так, что забыл о безопасности. Из-за искры вспыхнула земляная подстилка во дворе, а затем – весь холм. Позже огонь перекинулся на склон – из-за сильного ветра.

На кадрах, которые появились в соцсетях, видно, что горы превратились в груду пепла. Или выжженную землю. Так ее уже прозвали местные жители.