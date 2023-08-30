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Происшествия30 августа 2023 7:02

Как выглядит лес после мощного пожара в Геленджике: выжженная земля и горы угля

Видео мощнейшего пожара в Геленджике опубликовало МЧС
Алексей ГУК
Так выглядит склоны курорта после пожара

Так выглядит склоны курорта после пожара

Горы угля образовались на склонах Геленджика после лесного пожара. Он вспыхнул почти сутки назад. Сперва загорелась земляная подстилка во дворе, затем – склон. За день площадь пожара увеличилась в 3 раза – с 1,5 до 5 гектаров, за ночь – в 102. Так она достигла 118 га. Все из-за сильного ветра с порывами до 30 м/с.

По словам туристов, пламя видно из Новороссийска. Это в 50 км от Геленджика. Сам курорт объят дымом. Отдыхающие жалуются на едкий запах гари. Он ощущается еще при въезде в город.

Огнем охвачены склоны у микрорайона Бобрукова Щель. Ранее местные жители опасались, что пламя перекинется на «Сафари Парк». Чтобы защитить животных, ночью они рванули в район пожара. Одна часть волонтеров тушили огонь из 5-литровых бутылей, другая – рыла рвы. Чтобы остановить пламя.

Утром в среду, 30 августа, спасатели сообщили, что «Сафари Парку» ничего не угрожает. Животные в безопасности, местные жители, живущие рядом, – тоже. Из-за пожара прервал визит в Москву глава курорта – Алексей Богодистов. Ночью он выехал из столицы в Геленджик – для координации оперштаба.

Сейчас с огнем борются свыше четырех сотен спасателей и около сотни единиц техники. Утром на курорт вылетели два самолета-амфибии МЧС России БЕ-200. Оба – из Ростова-на-Дону. А с утра на склонах работала пара вертолетов Ми-8.

Полицейские уже задержали подозреваемого в поджоге леса – 40-летнего бизнесмена. На своем участке он готовил к продаже электрокабели. Покупатели ждали, мужчина – торопился, да так, что забыл о безопасности. Из-за искры вспыхнула земляная подстилка во дворе, а затем – весь холм. Позже огонь перекинулся на склон – из-за сильного ветра.

На кадрах, которые появились в соцсетях, видно, что горы превратились в груду пепла. Или выжженную землю. Так ее уже прозвали местные жители.

ЧППроисшествия: ЧП